LAVROV: Sastanak Putina, Trampa i Sija više nego poželjan u ovom momentu
SASTANAK lidera Sjedinjenih Država, Rusije i Kine u Šenženu (na marginama samita APEK-a) bio bi veoma poželjan u trenutnoj situaciji, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na konferenciji za novinare posle sastanka ministara spoljnih poslova G20 u Atlanti.
„Ova ideja (o sastanku) je pozitivno prihvaćena u sve tri prestonice. Naravno, takav sastanak bi bio veoma poželjan u trenutnoj situaciji“, rekao je Lavrov, odgovarajući na pitanje o izgledima za trilateralni sastanak u Šenženu.
Rusija podržava opredeljenost SAD, koje predsedavaju u G20, za depolitizaciju diskusije, potvrdio je on.
G20 je reprezentativna grupa zemalja, to je sasvim funkcionalan i održiv format, dodao je ruski ministar.
„Rad na završnim dokumentima za samit G20 u Majamiju je već počeo i biće dosta problematičnih pitanja“, ocenio je Lavrov.
Pod predsedavanjem SAD u G20 postoji šansa da se postigne sporazum koji će se poštovati, smatra diplomata.
Bez iluzija prema SAD
Ruski ministar je naglasio da posle sporazuma o isporukama ruskog dizela ipak ne treba gajiti iluzije po pitanju odnosa sa SAD.
"U Rusiji ne postoji zabrana izvoza goriva bilo kome, a kako će SAD da reše situaciju sa sopstvenim ograničenjima - to je njihov problem", rekao je šef ruske diplomatije. On je napomeno da sporazum o dizel gorivu izaziva bes u američkom Kongresu.
Prema rečima Lavrova, stvarni pomaci u praksi kada je reč o odnosima sa SAD nisu vidljivi, ne treba gajiti iluzije povodom sporazuma o dizelu.
"Rusija mora da se oslanja na sopstvene snage u svim sferama od kojih zavisi njen suverenitet", istakao je on.
Dodao je i da nema nikakvog napretka po pitanju vraćanja Rusiji njenih diplomatskih nepokretnosti koje su blokirane u SAD.
Odnos Rusije i SAD biće jasan nakon međuizbora u Americi
Odnosi Rusije i Sjedinjenih Država nakon američkih međuizbora izbora biće određeni konkretnim akcijama koje će preduzeti Vašington, konstatovao je Lavrov.
„Mi se ne bavimo prognozama, moramo se nositi sa realnim činjenicama. Kada se formira novi Kongres, kada budu morali da pređu sa izjava na konkretne akcije, tada ćemo razumeti šta predstavlja ovaj novi sastav, koje akcije moramo preduzeti u našim odnosima sa Vašingtonom, sa parlamentarcima u Vašingtonu, kako bismo zaštitili i obezbedili naše interese“, naglasio je Lavrov.
Neću da spekulišem, zaključio je on.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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