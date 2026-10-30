Svet

EPSTIN BORAVIO NA IMANJU KRALJEVSKE PORODICE? U toku policijska istraga, novi skandal preti dvoru

Ivana Manić

30. 10. 2026. u 18:02

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ŠKOTSKA policija potvrdila je da sprovodi istragu o boravku bivšeg princa Endrua na kraljevskom privatnom imanju Balmoral, gde su ga pratili pokojni seksualni prestupnik Džefri Epstin i njegova saradnica Gislejn Maksvel.

ЕПСТИН БОРАВИО НА ИМАЊУ КРАЉЕВСКЕ ПОРОДИЦЕ? У току полицијска истрага, нови скандал прети двору

Foto: Vuk Valcic / Alamy / Profimedia

Policija je saopštila da je istraga u vrlo ranoj fazi.

- Sve istrage su zasnovane na dokazima i one su u središtu potreba žrtava. Nikada ne potvrđujemo detalje istrage koje su u toku i bilo bi neprikladno dalje komentarisati ovaj slučaj - navodi se u saopštenju.

Ranije ove godine, američko Ministarstvo pravde objavilo je fotografije na kojima se vidi bivši princ, Endrua Mauntbeten-Vindzora, kako lovi sa Epstinom na imanju.

Hapšenje u februaru

Britanska policija uhapsila je Mauntbeten-Vindzora u februaru i uhapsila ga nekoliko sati zbog sumnje da je zlostavljao funkciju povezan sa njegovim vezama sa Epstinom.

To je bilo prvo hapšenje člana britanske kraljevske porodice tako visokog ranga u skoro četiri veka.

(Indeks.HR)

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