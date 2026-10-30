ZELENSKI NE TRAŽI MIRNO REŠENJE SUKOBA: Ponovo napada dronovima ruske rafinerije nafte (VIDEO)
UKRAJINA je nastavila napade dronovima na ruske rafinerije nafte nakon pauze, sa tri rafinerije i gasnim hemijskim kompleksom koji su bili meta u petak, rekao je novinarima zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak.
- Da, danas je došlo do još jednog napada na ruske rafinerije nafte. Na meti su četiri postrojenja za preradu - tri rafinerije nafte i gasni hemijski kompleks. Jedan od objekata pretrpeo je manja oštećenja, ali sveukupno gledano, naša protivvazdušna odbrana i sistemi zaštite su radili - rekao je on.
- Došlo je do pauze, ali su napadi nastavljeni danas, a naši objekti rade na obezbeđivanju zaštite - dodao je potpredsednik vlade.
Američki predsednik Donald Tramp rekao je ranije da Vladimir Zelenski ne traži mirno rešenje sukoba, dodajući da ukrajinski udari na ruske rafinerije nafte negativno utiču na ceo svet.
Američki lider je takođe opisao Zelenskog kao pogrešnu osobu sa kojom se SAD mogu suočiti.
Ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp održali su telefonski razgovor 9. oktobra, tokom kojeg su razgovarali, između ostalog, o zalihama naftnih derivata.
Ruski lider je rekao da je Moskva ponovila spremnost za snabdevanje SAD i naftnim derivatima naftnim derivatima. Tramp je, zauzvrat, pohvalio dizel sporazum sa Rusijom.
(Tass)
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