UKRAJINA je nastavila napade dronovima na ruske rafinerije nafte nakon pauze, sa tri rafinerije i gasnim hemijskim kompleksom koji su bili meta u petak, rekao je novinarima zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

Foto: Ian Davidson / SOPA Images/Sipa Press/Profimedia

- Da, danas je došlo do još jednog napada na ruske rafinerije nafte. Na meti su četiri postrojenja za preradu - tri rafinerije nafte i gasni hemijski kompleks. Jedan od objekata pretrpeo je manja oštećenja, ali sveukupno gledano, naša protivvazdušna odbrana i sistemi zaštite su radili - rekao je on.

- Došlo je do pauze, ali su napadi nastavljeni danas, a naši objekti rade na obezbeđivanju zaštite - dodao je potpredsednik vlade.

🔥🛢️ After a prolonged pause in Ukrainian strikes on Russian oil refineries, a massive overnight drone attack targeted the Novokuybyshevsk refinery near Samara, Russia, on October 30. The Rosneft-owned refinery has an annual processing capacity of 8.8 million tonnes of crude oil and also produces jet fuel for Russian military aviation. — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 30, 2026

Američki predsednik Donald Tramp rekao je ranije da Vladimir Zelenski ne traži mirno rešenje sukoba, dodajući da ukrajinski udari na ruske rafinerije nafte negativno utiču na ceo svet.

Američki lider je takođe opisao Zelenskog kao pogrešnu osobu sa kojom se SAD mogu suočiti.

Ruski predsednik Vladimir Putin i američki predsednik Donald Tramp održali su telefonski razgovor 9. oktobra, tokom kojeg su razgovarali, između ostalog, o zalihama naftnih derivata.

Ruski lider je rekao da je Moskva ponovila spremnost za snabdevanje SAD i naftnim derivatima naftnim derivatima. Tramp je, zauzvrat, pohvalio dizel sporazum sa Rusijom.

(Tass)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.