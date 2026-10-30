VUČIĆ O HAPŠENJU DIREKTORA ZMAJ JOVINE GIMNAZIJE: To se nije dogodilo 40 godina; Upadaju na slave, kreče murale Petru Cetinjskom
LIDER opozicije Aleksandar Vučić komentarisao je danas hapšenje direktora Zmaj Jovine gimnazije Radivoja Stojkovića.
- Da uhapsite Radivoja Stojkovića, što se nije dogodilo 40 godina. Upadaju na slave, kreče murale Petru Cetinjskom. Ćaci je Jevrejin kojem treba staviti žutu traku. Da znate kakva je teroristička diktatura uvedena. Nešto mie je još gore bilo... Vukašin, dete iz Novog Sada - ono mrtvo hladno kaže: "Mnogo sam srećan, ovaj pritvor za njega je rezultat naše politike". Sine, srećan si jer je nečiji otac, sin, ni zbog čega zadržam iza rešetaka. Unizio si mu život. To je morala da bude kazna za čoveka koji je vernik, služio školi, deci. Kažnjen je zato što nije želeo da dozvoli Čankovoj prvoj ženi da unosi politiku. Kažnjen jer je štitio Ustav koji se njima ne dopada. Po Ustavu je jasno da nemate pravo da se bavite politikom u školama - kazao je Vučić za Informer TV.
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