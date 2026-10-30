SRUŠIO SE JOŠ JEDAN HELIKOPTER?! Sumnja se na najgore, spasioci tragaju za preživelima uprkos teškim vremenskim uslovima (VIDEO)
HELIKOPTER koji je prevozio šest muškaraca, među kojima je bilo pet hodočasnika i pilot, nestao je tokom leta iz Bad rinata ka Dehradunu u indijskoj saveznoj državi Utarakand.
Spasilačke ekipe pretražuju teško pristupačan planinski teren, a za sada nije poznato da li ima preživelih. Spasilačke ekipe trenutno tragaju za letelicom u okolini Džošimata, u oblasti Čamoli, u saveznoj državi Utarakand, gde se veruje da se srušila.
Prema izveštajima, helikopter je poleteo sa hinduističkog hodočasničkog odredišta Badrinat u petak popodne, uprkos snežnim padavinama. Sudbina putnika za sada nije poznata, a nadležne službe još nisu utvrdile uzrok nesreće.
U regionu su tokom dana zabeleženi obilna kiša i slaba vidljivost. Na snazi je narandžasto meteorološko upozorenje, a vlasti su upozorile na mogućnost grmljavinskih oluja i grada.
Utarakand je savezna država na Himalajima, koja se graniči sa Kinom i Nepalom i u kojoj se nalaze neka od najsvetijih hinduističkih svetilišta. Ovu oblast svake godine posećuju milioni hodočasnika, a sve veći broj njih koristi helikoptere kako bi putovao između hramova.
U potragu uključena i vojska
Glavni ministar Utarakanda Puškar Sing Dam rekao je da je u toku velika akcija potrage u kojoj učestvuje i vojska.
- Neprestano pratim čitav slučaj - poručio je on.
Lokalne vlasti saopštile su da je helikopter kompanije "Trans Barat eviejšn", registarskih oznaka VT-HCX, leteo na liniji od Badrinata do Sahastradare u Dehradunu. Poleteo je oko 13:14 časova, nakon čega je prijavljen njegov nestanak.
Kako je navedeno, letelica je izgubila komunikaciju dok je letela iznad doline Džošimat. Istovremeno je prestao da funkcioniše i sistem za praćenje, pa njena tačna lokacija još nije utvrđena, piše The Sun.
Svih šest osoba u helikopteru bili su muškarci. Prema medijskim izveštajima, identifikovani su kao Pratapa, Arun, Šankar Gova, Sudir K, HS Nataradža i pilot, kapetan Himanšu.
U poslednjih deset godina zabeleženo 12 incidenata
Utarakand je u poslednjih deset godina zabeležio najmanje 12 incidenata sa helikopterima. Pet ih je bilo sa smrtnim ishodom, dok u sedam nije bilo poginulih, već je reč o prinudnim sletanjima ili nezgodama u kojima su ljudi povređeni.
U junu 2025. godine sedam osoba poginulo je kada se helikopter sa hodočasnicima srušio u blizini Kedarnata. Još sedam ljudi izgubilo je život u nesreći na istoj hodočasničkoj ruti u oktobru 2022. godine.
(Kurir)
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