ZIMBABVE UZ RUSIJU VIDI BROJNE PRILIKE: Nove investicije, ekonomska partnerstva i diplomatsku podršku

SAMIT Rusija-Afrika u Moskvi dao je Zimbabveu priliku da diplomatsku podršku transformiše u investicije i ojača ekonomska partnerstva, navodi zimbabveanski list Kronikl.

Foto: /X/ @edmnangagwa

- Za Zimbabve, moskovski samit je ponudio još jednu priliku da se diplomatska dobra volja pretvori u opipljive investicije, tehnološka partnerstva i ekonomski razvoj u skladu sa vizijom predsednika Emersona Mnangagve o izgradnji ekonomije sa višim srednjim prihodima do 2030. godine - navodi se u publikaciji.

U publikaciji se takođe navodi da je samit „od posebnog značaja“ za Zimbabve, jer zemlja nastoji da privuče investicije, otvori nova tržišta i uspostavi partnerstva kako bi ubrzala industrijalizaciju.

🇿🇼🇷🇺 PRESIDENT MNANGAGWA CALLS FOR A FAIRER WORLD ORDER AND STRONGER ECONOMIC COOPERATION AT RUSSIA–AFRICA SUMMIT His Excellency President Dr Emmerson Dambudzo Mnangagwa addressed the 3rd Russia–Africa Summit plenary session in Moscow, reaffirming Zimbabwe’s commitment to a multipolar world built on mutual respect, equality, fairness and win-win cooperation. The President acknowledged Russia’s historic contribution to Africa’s liberation struggles, stressing that the longstanding friendship must now translate into tangible economic benefits for ordinary citizens. ✅ VALUE ADDITION: Zimbabwe is moving decisively towards mineral beneficiation instead of exporting raw minerals. ✅ INVESTMENT & TRADE: The President challenged Zimbabwean and Russian institutions to move beyond signing agreements and focus on implementation. ✅ FINANCIAL COOPERATION: He proposed a joint technical working group involving PSB Bank, the Ministry of Finance and the Reserve Bank of Zimbabwe to strengthen trade financing. ✅ EDUCATION: Over 1,000 Zimbabwean students are studying in Russia in critical fields, including medicine, nuclear science, natural sciences and space technology. “Our collective efforts must benefit the economies and have a tangible impact on the daily lives of our citizens.” — President Mnangagwa The summit plenary was co-chaired by Russian President Vladimir Putin and African Union Chairperson President Évariste Ndayishimiye of Burundi. 🇿🇼 ZIMBABWE IS OPEN FOR BUSINESS! #RussiaAfricaSummit #ZimbabweRussia #PresidentMnangagwa #Vision2030 — C. H. MUKUNGUNUGWA (@CMukungunugwa) October 29, 2026

Publikacija smatra da je samit bio uspešan, što je „postalo važan dokaz rastuće saradnje između Rusije i afričkog kontinenta“.

Samit Rusija-Afrika održan je u Moskvi 28. i 29. oktobra. Ovo je treći takav samit, a prethodni sastanci održani su u Sočiju 2019. i Sankt Peterburgu 2023. godine.

(Tass)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.