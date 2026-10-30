ZIMBABVE UZ RUSIJU VIDI BROJNE PRILIKE: Nove investicije, ekonomska partnerstva i diplomatsku podršku
SAMIT Rusija-Afrika u Moskvi dao je Zimbabveu priliku da diplomatsku podršku transformiše u investicije i ojača ekonomska partnerstva, navodi zimbabveanski list Kronikl.
- Za Zimbabve, moskovski samit je ponudio još jednu priliku da se diplomatska dobra volja pretvori u opipljive investicije, tehnološka partnerstva i ekonomski razvoj u skladu sa vizijom predsednika Emersona Mnangagve o izgradnji ekonomije sa višim srednjim prihodima do 2030. godine - navodi se u publikaciji.
U publikaciji se takođe navodi da je samit „od posebnog značaja“ za Zimbabve, jer zemlja nastoji da privuče investicije, otvori nova tržišta i uspostavi partnerstva kako bi ubrzala industrijalizaciju.
Publikacija smatra da je samit bio uspešan, što je „postalo važan dokaz rastuće saradnje između Rusije i afričkog kontinenta“.
Samit Rusija-Afrika održan je u Moskvi 28. i 29. oktobra. Ovo je treći takav samit, a prethodni sastanci održani su u Sočiju 2019. i Sankt Peterburgu 2023. godine.
(Tass)
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