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ZIMBABVE UZ RUSIJU VIDI BROJNE PRILIKE: Nove investicije, ekonomska partnerstva i diplomatsku podršku

JM

30. 10. 2026. u 11:55

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SAMIT Rusija-Afrika u Moskvi dao je Zimbabveu priliku da diplomatsku podršku transformiše u investicije i ojača ekonomska partnerstva, navodi zimbabveanski list Kronikl.

ЗИМБАБВЕ УЗ РУСИЈУ ВИДИ БРОЈНЕ ПРИЛИКЕ: Нове инвестиције, економска партнерства и дипломатску подршку

Foto: /X/ @edmnangagwa

- Za Zimbabve, moskovski samit je ponudio još jednu priliku da se diplomatska dobra volja pretvori u opipljive investicije, tehnološka partnerstva i ekonomski razvoj u skladu sa vizijom predsednika Emersona Mnangagve o izgradnji ekonomije sa višim srednjim prihodima do 2030. godine - navodi se u publikaciji.

U publikaciji se takođe navodi da je samit „od posebnog značaja“ za Zimbabve, jer zemlja nastoji da privuče investicije, otvori nova tržišta i uspostavi partnerstva kako bi ubrzala industrijalizaciju.

Publikacija smatra da je samit bio uspešan, što je „postalo važan dokaz rastuće saradnje između Rusije i afričkog kontinenta“.

Samit Rusija-Afrika održan je u Moskvi 28. i 29. oktobra. Ovo je treći takav samit, a prethodni sastanci održani su u Sočiju 2019. i Sankt Peterburgu 2023. godine. 

(Tass)

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