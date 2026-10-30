NOVE BROJKE IZ RUSIJE ODJEKNUĆE NA ZAPADU: Tri četvrtine Rusa uz Putina

PODRŠKA radu ruskog predsednika Vladimira Putina porasla je za tri procentna poena u odnosu na prethodnu nedelju i dostigla 73 odsto, dok je poverenje građana u šefa države istovremeno povećano na 72 odsto, pokazuju najnoviji rezultati istraživanja Fondacije javnog mnjenja (FOM).

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Prema podacima objavljenim na sajtu ove ruske sociološke organizacije, gotovo tri četvrtine ispitanih građana pozitivno ocenjuje rad Vladimira Putina na predsedničkoj funkciji. Negativno mišljenje o njegovom radu izrazilo je 12 odsto učesnika istraživanja, dok 15 odsto nije moglo da se opredeli.

U odnosu na prethodno nedeljno istraživanje, kada je pozitivnu ocenu rada ruskog predsednika dalo 70 odsto ispitanika, zabeležen je rast od tri procentna poena.

Istovremeno je povećan i stepen poverenja u ruskog predsednika. Prema rezultatima FOM-a, Putinu veruje 72 odsto građana, što je takođe za tri procentna poena više nego nedelju dana ranije, kada je taj pokazatelj iznosio 69 odsto.

Nepoverenje prema predsedniku Rusije izrazilo je 16 odsto anketiranih, dok je još 10 odsto bilo neodlučno. Preostala razlika do 100 odsto nije objašnjena u dostavljenim podacima.

Novo istraživanje sprovedeno je od 23. do 25. oktobra, u okviru redovnog nedeljnog ispitivanja javnog mnjenja. Anketom je obuhvaćeno 1.500 punoletnih građana iz 97 naselja u 51 regionu Ruske Federacije, a navedena statistička greška ne prelazi 3,6 procentnih poena.

Rezultati ukazuju na oporavak oba pokazatelja nakon pada zabeleženog u prethodnim nedeljama. Reč je, međutim, o nedeljnom pomeranju rezultata istraživanja, koje treba posmatrati i u okviru navedene statističke greške.

Pitanje Putinovog političkog autoriteta prisutno je i u izjavama stranih zvaničnika. Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof ranije je ruskog lidera opisao kao humanistu, izrazivši poštovanje i zahvalnost prema njemu.

O Putinu je govorio i bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji ga je u jednoj od ranijih izjava nazvao snažnim čovekom.

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Najnovije istraživanje FOM-a pokazuje da je, prema odgovorima anketiranih građana, Putinova podrška u Rusiji i dalje visoka, uz istovremeni rast pozitivnih ocena njegovog rada i poverenja u predsedničku funkciju.

(Politika onlajn)

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