NAJNOVIJI DETALJI STRAVIČNOG SUDARA VOZOVA: Broj stradalih u Španiji iznosi 69, utvrđeno niz propusta (FOTO/VIDEO)

BROJ poginulih u železničkoj nesreći u mestu Urda, u španskoj pokrajini Toledo, iznosi 69, a ne 74, kako je u četvrtak saopštila Komisija za istraživanje železničkih nesreća (CIAF), koja je naknadno ispravila podatke.

AP Photo/Manu Fernandez

Komisija je korigovala broj stradalih i potvrdila podatak koji je prethodno objavila vlada autonomne zajednice Kastilja-La Manča, prenosi danas "Diario".

Spasilačke ekipe nastavile su danas rad na izvlačenju stradalih i raščišćavanju mesta sudara dva brza voza.

Prema dosadašnjim nalazima istrage i audio-snimcima komunikacije između mašinovođa i centra za kontrolu železničkog saobraćaja, nesreći je prethodio tehnički kvar, nakon kojeg je usledio niz od najmanje tri propusta.

Kako navodi španski portal, iz kontrolnog centra je mašinovođi voza AVE naloženo da nastavi vožnju "normalnom brzinom", odnosno velikom brzinom, što je, prema železničkim protokolima, bilo nedozvoljeno u okolnostima koje su tada vladale na pruzi.

Ista instrukcija upućena je i mašinovođi voza kompanije Irio, ali je ona ubrzo, u 8.48 časova, ponovo kontaktirala kontrolni centar i obavestila osoblje da njen voz i dalje stoji na pruzi i da nije uspeo da nastavi kretanje. U tom trenutku nije uočeno da se drugi voz velikom brzinom kreće ka zaustavljenoj kompoziciji.

AP Photo/Manu Fernandez

Prema hronologiji događaja, problemi u železničkoj infrastrukturi počeli su oko 8.30 časova, kada je zbog informatičkog kvara prestao da radi sistem za kontrolu saobraćaja LZB, naveo je ministar saobraćaja Oskar Puente.

Kada sistem LZB funkcioniše, mašinovođa prati instrukcije na ekranu, dok nakon njegovog isključenja železnički saobraćaj prelazi u takozvani degradirani režim rada, u kojem se primenjuje sistem bočne signalizacije, odnosno klasični signali pored pruge. U takvim okolnostima sistem automatskog kočenja ASFA predstavlja jedinu tehničku zaštitu, a prema železničkim pravilima, vozovi moraju da se kreću uz posebnu opreznost, brzinom koja omogućava zaustavljanje u slučaju uočavanja prepreke.

Železnički izvori navode da je u takvim uslovima obavezna vožnja "na vidljivost", pri čemu brzina ne sme da prelazi 40 kilometara na čas. Ovakav režim omogućava mašinovođi da ručno reaguje i zaustavi voz ukoliko primeti prepreku na pruzi.

Međutim, vidljivost iz kabine mašinovođe obično ne prelazi oko 400 metara, u zavisnosti od konfiguracije pruge, dok je brzom vozu koji se kreće oko 200 kilometara na čas potrebno više od jednog kilometra da se potpuno zaustavi. Sudski lekari završili 48 obdukcija, a do sada je identifikovano pet žrtava, saopštio je Centar za integraciju podataka.

AP Photo/Manu Fernandez

Porodice pet žrtava, tri žene i dva muškarca, obaveštene su o njihovoj identifikaciji, koja je u svim dosadašnjim slučajevima izvršena na osnovu otisaka prstiju, uz pomoć Službe kriminalistike Civilne garde. Prema podacima nadležnih službi, u Institutu za sudsku medicinu u Toledu i Sijudad Realu primljeno je 69 tela stradalih u nesreći. Civilna garda primila je ukupno 70 prijava nestanka osoba od članova porodica i bliskih srodnika, a dve osobe sa spiska pronađene su žive.

Najviše prijava podneto je u Toledu (38) i Madridu (23), dok je sedam prijava evidentirano u Sevilji, a po jedna u Sijudad Realu i Logronju. U sudaru vozova kompanija Iryo i Renfe, koji se dogodio u sredu, povređeno je više desetina putnika, a oko 50 osoba i dalje se nalazi na bolničkom lečenju.

Železnički saobraćaj na brzoj pruzi Madrid–Andaluzija obustavljen je u oba smera, dok je kompanija Renfe suspendovala prodaju karata za ovu liniju do decembra. Prema preliminarnim podacima, voz AVE koji je udario u kompoziciju kompanije Irio kretao se brzinom između 160 i 200 kilometara na čas.

Tačna brzina biće utvrđena analizom crnih kutija, koje su preuzeli pripadnici Civilne garde. Uzroci nesreće još nisu utvrđeni, a u prvim istražnim pretpostavkama pominje se moguća ljudska greška u upravljanju železničkim saobraćajem nakon problema sa bezbednosnim sistemom LZB. Španska komisija za istraživanje železničkih nesreća upozorila je još 2024. godine na rizik od sudara u situacijama kada bezbednost saobraćaja zavisi isključivo od vizuelne provere železničkog osoblja, bez dodatnih tehničkih zaštitnih mehanizama.

Španski premijer Pedro Sančez prisustvovaće danas sastanku kriznog štaba u Toledu, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom.

Vlada Španije proglasila je trodnevnu nacionalnu žalost, od 29. do 31. oktobra, a ministar saobraćaja Oskar Puente trebalo bi da se 3. novembra obrati poslanicima u Kongresu.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.