OSUĐENA NA DOŽIVOTNU ROBIJU: Žena (52) smrtonosnim ručkom ubila porodicu bivšeg muža (FOTO)

ERIN Paterson će provesti ostatak života u zatvoru, nakon što je Apelacioni sud Viktorije odbio njenu žalbu i preinačio kaznu u doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Foto: Printskrin Youtube/ ABC News

Ona je osuđena za ubistvo tri člana porodice, koje je otrovala pečurkama posluženim tokom ručka.

Vrhovni sud Viktorije danas je saopštio odluku povodom dve žalbe u slučaju koji je privukao veliku pažnju javnosti, prenose britanski mediji.

Žalbeno veće, u sastavu sudija Lesli Tejlor, Stiven Mekliš i Piter Kid, donelo je odluku nakon što je u avgustu saslušalo argumente odbrane i tužilaštva.

Patersonova (52) nije bila prisutna u sudnici.

Tokom petnaestominutnog ročišta, koje je održano putem video-veze, nije pokazivala nikakve emocije.

Sudija Mekliš je objasnio da je sud odbio njenu žalbu, dok je istovremeno usvojio žalbu tužilaštva i izrekao strožu kaznu.

Prošle godine osuđena je na doživotnu kaznu zatvora, uz određivanje minimalnog perioda od 33 godine, zbog ubistava Dona i Gejl Paterson, roditelja njenog bivšeg supruga, kao i njegove tetke, Heder Vilkinson.

Foto: Printskrin Youtube/ ABC News

Takođe je proglašena krivom za pokušaj ubistva supruga Heder Vilkinson, Ijana, koji je preživeo nakon što je pojeo jelo "biftek Velington" koje je sadržalo otrovne gljive zelene pupavke, iako je zbog toga proveo nedelje u bolnici.

Sudija Mekliš je navela da je sud odbio svih sedam osnova za žalbu koje su izneli njeni advokati.

Žalba tužilaštva je usvojena, jer je sud utvrdio da prvobitna kazna nije odražavala težinu zločina.

Sudija Mekliš je istakla da je Patersonova održavala nameru da ubije sve četiri osobe tokom perioda od tri nedelje, od poziva na ručak i samog obroka, pa sve do "dugotrajne patnje i smrti koja je usledila".

Zločin je bio "pažljivo isplaniran i smišljen", a uključivao je "složen niz obmana".

Među njima su bile njene tvrdnje da boluje od raka, poricanje da je ona ubrala pečurke, kao i laži u vezi sa njihovim poreklom.

- Ovaj zločin bio je izuzetno bezosećajan i proračunat, i zaslužuje najoštriju moguću osudu" - izjavio je Mekliš.

Nakon što su sudije napustile sudnicu, Paterson je ustao, uzeo knjigu i izašao iz kadra video-poziva.

U sudnici su se članovi porodice grlili, vidljivo savladani emocijama, dok su detektivi koji su vodili istragu delovali zadovoljno.

Niko od prisutnih nije davao izjave za medije.

Patersonova sada može da uloži žalbu Višem sudu ukoliko želi da ospori presudu ili novu kaznu.

Ona je jedna od retkih osuđenica u Viktoriji koja služi doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, kao i jedna od svega nekoliko žena u istoriji Australije kojima je izrečena takva kazna.

Tokom žalbenog postupka u avgustu, njeni advokati su izneli sedam osnova za žalbu.

Jedan od ključnih argumenata bio je da činjenica da su članovi porote tokom većanja boravili u istom hotelu kao i policajci i tužioci, predstavlja "katastrofalan" propust pravosudnog sistema.

Njen advokat, Ričard Edni, izjavio je da ovaj propust predstavlja suštinsku nepravilnost, čime joj je uskraćeno pravo na pravično suđenje.

- Smatramo da je ovde došlo do neobjašnjivog, a možda još uvek i neobjašnjenog, proceduralnog propusta - rekao je Edni pred sudom.

Odbrana je takođe iznela tvrdnju da je sudija u postupku, Kristofer Bil, pogrešio kada je odbio da kao dokaz prihvati fotografije i video-snimke pečuraka, pronađene na memorijskoj kartici u njenom domu.

Foto: Printskrin Youtube/ ABC News

Oni su naveli da ti materijali potkrepljuju njenu tvrdnju da je ona sama ubrala te pečurke.

U međuvremenu, u avgustu, glavni tužilac, Brendan Kisejn, izjavio je da je prvobitna kazna bila previše blaga, iako bi Erin Paterson, u trenutku kada bi stekla pravo na uslovni otpust, imala više od 80 godina.

- U tome svakako postoji surova crta, to priznajemo. Međutim, smatramo da to ne može da nadjača težinu počinjenog zločina - odgovorio je Kisejn na pitanje da li bi duža kazna, zapravo, značila da će ona umreti u zatvoru.

(Index.HR)

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