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AMERIKA ZAVRNULA UŠI BALTIKU ZBOG RUSIJE! Pentagon poručio saveznicima: Prestanite da provocirate Moskvu!

P. Đurđević

30. 10. 2026. u 08:50

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DOK pojedini evropski lideri upozoravaju na rusku pretnju i poručuju da je Moskva "saterana u ćošak", iz Vašingtona im stiže sasvim drugačija poruka – stišajte ton i prestanite da provocirate Rusiju.

АМЕРИКА ЗАВРНУЛА УШИ БАЛТИКУ ЗБОГ РУСИЈЕ! Пентагон поручио савезницима: Престаните да провоцирате Москву!

Foto: Depositphotos/icholakov01

Zvaničnici Pentagona proteklih nedelja zatražili su od nekoliko članica NATO-a, među kojima su Litvanija, Letonija i Estonija, da ublaže izjave o Rusiji, ocenjujući da pojedine poruke evropskih političara podrivaju bezbednost kontinenta, saznaje Rojters od četiri izvora upoznata sa razgovorima.

Američki zahtevi dolaze u trenutku kada administracija Donalda Trampa obnavlja napore za postizanje pregovaračkog rešenja sukoba u Ukrajini, nudeći Moskvi određene podsticaje, uključujući moguće ublažavanje sankcija, dok istovremeno vrši pritisak na Kijev da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu.

Jedan od američkih zvaničnika koji je evropskim saveznicima preneo ovu poruku bio je Elbridž Kolbi, visoki zvaničnik Pentagona zadužen za odbrambenu politiku.

Prema rečima izvora Rojtersa, Kolbi je jednom baltičkom zvaničniku poručio da Evropljani ne bi trebalo da "čačkaju" Ruse, navodeći kao primer neodgovorne retorike tvrdnje da je Rusija "saterana u ćošak kao pacov".

Iako nije precizirano na koga je mislio, estonski premijer Kristen Mihal krajem septembra uporedio je ruskog predsednika Vladimira Putina upravo sa "pacovom u ćošku", tvrdeći da Moskva pribegava sabotažama u Evropi zbog zastoja na ukrajinskom frontu.

Suštinu američke poruke možda je najbolje sažeo jedan evropski zvaničnik koji je za Rojters prepričao šta su predstavnici Pentagona govorili saveznicima:

- Mi vam pomažemo. Amerikanci su tamo. Samo nemojte da budete glasni. Ne dižite buku.

Prema navodima izvora, Pentagon je i tokom odvojenog sastanka pozvao estonsku delegaciju da bude odmerena u javnim nastupima.

Ovakav pristup Vašingtona izazvao je izvesnu zbunjenost među evropskim zvaničnicima, posebno zato što su obaveštajne službe baltičkih zemalja poslednjih meseci umanjivale verovatnoću da bi Rusija mogla direktno da testira NATO-ov princip kolektivne odbrane.

S druge strane, pojedine zapadne obaveštajne službe upozoravaju na navodno intenziviranje ruskih sabotaža širom Evrope, što Moskva odlučno negira.

Različiti pristupi otkrivaju i sve izraženije nesuglasice unutar Alijanse. Dok jedni smatraju da stalno upozoravanje na rusku opasnost samo širi strah i ide na ruku Kremlju, drugi insistiraju da evropska javnost mora da bude pripremljena za dodatna izdvajanja za odbranu.

Istovremeno, Vašington razmatra mogućnost značajnog smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi, uz poruku evropskim članicama NATO-a da moraju da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost.

Dok Pentagon od saveznika traži uzdržanost, američki zvaničnici razgovaraju i o mogućim poslovnim aranžmanima sa Rusijom u okviru Trampove mirovne inicijative, čemu se protive pojedine evropske prestonice koje insistiraju na nastavku ekonomske izolacije Moskve.

Pentagon nije želeo da potvrdi navode Rojtersa, uz obrazloženje da su razgovori među saveznicima privatni.

(RT Balkan)

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