OGLASILA SE ANGELA MERKEL: Zabrinuta sam za Nemačku
BIVŠA nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je zabrinuta zbog jačanja političkih ekstrema u Nemačkoj, ali da i dalje veruje u mogućnost očuvanja političkog centra, ocenjujući da Hrišćansko-demokratska unija (CDU) mora da ponudi širu političku platformu koja povezuje različite društvene grupe.
U intervjuu za Magenta TV koji je snimljen u berlinskom muzeju Bode bivša kancelarka pričala je i o svojim zdravstvenim problemima, političkoj situaciji u Nemačkoj i odnosima unutar CDU.
Govoreći o napadu drhtavice koji je imala tokom vojnih počasti 2019. godine, Merkel je ocenila da je to bila reakcija organizma na velika lična opterećenja, uključujući smrt njene majke i saznanje da će napustiti funkciju kancelarke.
- Kada sam tada 2019. imala tremor, verovatno se kroz to oslobađala i napetost izazvana smrću moje majke, ali i činjenicom da sam znala da ću prestati da obavljam funkciju. Telo tada jednostavno šalje signale - rekla je Merkel.
Dodala je da sebi nije mogla da priušti dužu pauzu, ali da je odlučila da ubuduće vojne ceremonije uglavnom prati sedeći.
Osvrćući se na političke prilike u Nemačkoj, Merkel je navela da sa zabrinutošću prati izborne uspehe Alternative za Nemačku (AfD) i Levice, upozorivši na sve izraženiju društvenu polarizaciju.
- Zabrinjava me što ekstremi postaju sve snažniji i što ono što mi je u politici bilo veoma važno - mera i umerenost - sve više nestaje istakla je bivša kancelarka. Ona je podržala odluku CDU da zadrži zabranu saradnje sa AfD-om i Levicom, ali je kritikovala i pojedine stavove Levice, posebno njen odnos prema NATO-u i, kako je navela, problem antisemitizma u delovima te stranke u Berlinu.
Govoreći o političkoj strategiji aktuelnog predsednika CDU i kancelara Fridriha Merca, Merkel je ocenila da koncept "čista CDU" ne bi trebalo da se svodi isključivo na ekonomsku politiku.
Prema njenim rečima, CDU mora da predstavlja most između zaposlenih i poslodavaca, građana sa migrantskim poreklom i onih koji dugo žive u Nemačkoj, kao i između gradskih i ruralnih sredina.
-To je čista CDU - ponuda za svakog građanina", poručila je Merkel. Ona je ocenila i da političke stranke ne bi trebalo da se usredsređuju isključivo na AfD, već da moraju jasno da predstavljaju sopstvene programe i ubeđuju građane da ih podrže.
Merkel je govorila i o mogućnosti da Nemačka dobije prvu predsednicu države, navodeći da bi to želela i da u CDU i Hrišćansko-socijalnoj uniji (CSU) postoje žene koje su kvalifikovane za tu funkciju.
Kada je reč o bezbednosti Evrope, ocenila je da je potrebno razviti dovoljno snažno sredstvo odvraćanja kako bi se sprečio eventualni ruski napad na NATO.
Istovremeno je priznala da povećanje izdvajanja za odbranu tokom njenog kancelarskog mandata, posebno od 2015. godine, nije bilo dovoljno brzo.
Merkel je ponovila i da smatra ispravnom odluku o napuštanju nuklearne energije tokom njenog mandata, ocenjujući da je ona doprinela i smirivanju društvenih podela u Nemačkoj. Bivša kancelarka bila je na čelu nemačke vlade od 2005. do 2021. godine.
(Tanjug)
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