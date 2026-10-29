Svet

LIKUD DOBIO MANDAT VIŠE: I dalje neizvesna borba između Netanjahua i opozicije, konačni rezultati večeras

Ј.О.С.

29. 10. 2026. u 16:04

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STRANKA izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Likud je obezbedio jedan mandat više zahvaljujući preraspodeli glasova sa ultraortodoksnom strankom Šas, dok odnos snaga između vladajućeg i opozicionog bloka za sada ostaje nepromenjen.

ЛИКУД ДОБИО МАНДАТ ВИШЕ: И даље неизвесна борба између Нетанјахуа и опозиције, коначни резултати вечерас

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Kako prenosi Tajms of Izrael, i dalje je u toku glasanje specijalnih glasova u "dvostrukim kovertama".

Centralna izborna komisija je obavila delimične rezultate koji ukazuju da odnos snaga između blokova ostaje nepromenjen

Vladajući blok koji predvodi Benjamin Netanjahu ima 53 poslanička mesta, dok opozicioni blok čiji je lider Gadi Ajzenkot uz stranke Jašar ima 48.

Likud je obezbedio jedan mandat više zahvaljujući preraspodeli glasova sa ultraortodoksnom strankom Šas.

Arapske stranke su zadržale 19 poslaničnih mesta, što trenutno predstavlja rekordan broj.

Prema podacima CIK-a, do sada je prebrojano 295.607 specijalnih glasova od ukupno procenjenih 430.000 do 480.000 glasova.

Konačni zvanični rezultati izbora u Izraelu očekuju se danas uveče.

(Tajms of Izrael)

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