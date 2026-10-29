KRVAVI UDARI ŠIROM UKRAJINE: Rusi napali tri grada, najmanje 18 mrtvih, među žrtvama i dve devojčice

NAJMANjE 18 ljudi poginulo je u četvrtak u ruskim napadima na tri ukrajinska grada. Prema podacima ukrajinskih vlasti, mete su bile prodavnice u centru Černihiva, stambena zgrada u Kremenčuku i železnički peron u Dnjepru.

Foto: Tanjug / Ukrainian Emergency Service via AP

U napadima je poginulo dvoje ljudi u Černigovu, dvoje u Kremenčuku i 14 u Dnjepru, a među ranjenima ima i dece, piše Kijev Post.

Ubijene dvije tinejdžerice u centru Černigova

U raketnom napadu na centar Černigova ubijene su dve 15-godišnjakinje, a ranjeno je najmanje 11 osoba, među kojima ima i dece.

This is Chernihiv right now. Russian drones are attacking the city center. So far, 2 people have been reported killed. These deaths never seem to end. Stop this. https://t.co/83OdnXtGLF — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 29, 2026

Informaciju je u četvrtak potvrdio regionalni guverner Vjačeslav Čaus.

- Imale su samo 15 godina. Neprijatelj je ubio dvoje dece - rekao je Čaus.

Dodao je da se napad dogodio usred dana, dok su ulice bile pune ljudi.

Dad over dead. Fucking carnage in Chernihiv. Russian scums hit city center with "Banderol" (small-sized cruise missile). Two 15-years-old girls were killed who were walking down the street at the time. Videos 1 and 2 show a dad over a body of his dead daughter. On 2nd video his scream is heard on the background: "Noooo!". @POTUS, @SEPeaceMissions, you like it? You are also involved in this. — ToBeOr (Bыtь Ili) (@ToBeOrOfficial) October 29, 2026

U napadu su teško oštećene prodavnice, kuće i automobili.

Hitne službe su na terenu, a vlasti utvrđuju konačne posledice i broj žrtava.

Dron pogodio stambenu zgradu u Kremenčuku

U Kremenčuku, u Poltavskoj oblasti, ruski dron udario je u stambenu zgradu, nakon čega su na teren izašle sve hitne službe.

Regionalna vojna uprava prvo je izvestila o ranjenima, a kasnije je potvrđeno da su dve osobe poginule.

Just a massacre of civilians. Kremenchuk, "Banderol" hit residential building. 3 people killed, 19 wounded. Zaporizhzhia, two FPV-drones hit bus-stops. 1 killed, 7 wounded. @POTUS, @SEPeaceMissions, how about your deals with Putin, everything's fine? https://t.co/NnCA7sxjqW — ToBeOr (Bыtь Ili) (@ToBeOrOfficial) October 29, 2026

Regionalni guverner Vitalij Đakivnič izjavio je da su se na mestu događaja zapalila i parkirana vozila.

Broj povređenih u Kremenčuku porastao je na 11, a među njima je troje dece, prenose lokalni mediji informacije regionalne uprave.

Update! The number of killed civilians following today's russian deliberate terrorist attack on a residential area in Kremenchuk has now increased to 3 and of those wounded to 16 😡! May russia turn to dust 😡! @Intl https://t.co/xUATe2CZ7l — Clown (@DanaSLJL) October 29, 2026

Gradonačelnik Vitalij Malecki ranije je objavio da je jedna žena, povređena u napadu, zatražila pomoć.

Ekipe na terenu i dalje rade na sanaciji, dok zvaničnici procenjuju štetu na zgradi.

U napadu na železnički peron u Dnjepru 14 mrtvih

Ovi udari dogodili su se nakon smrtonosnog napada na železnički peron u Dnjepru, gde su ukrajinske vlasti potvrdile 14 poginulih i najmanje petoro ranjenih.

Foto: Tanjug / Ukrainian Emergency Service via AP

Četvoro povređenih je u teškom stanju, a među njima je i 11-godišnji dečak, potvrdio je regionalni guverner Aleksandar Hanža.

‼️Dnipro, October 29, 2026. A horrific Russian strike on the railway station. 13 people killed. More than 10 injured. https://t.co/TooAetTtmS — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) October 29, 2026

Kompanija Ukrželeznica je saopštila da je ruski dron na mlazni pogon udario u peron na kojem se nalazio putnički voz broj 866 na liniji Dnjepar - Zaporožje.

Iz železnice su naveli da je na peronu bilo ljudi uprkos upozorenju za opasnost.

The death toll from the Russian strike on the railway station in Dnipro has now risen to 14. Are those Ukrainians who say they are “ready to endure the war for as long as it takes” watching this footage? Do they understand that there could be more strikes like this—many, many more—and that their calls for escalation will have consequences, too? — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) October 29, 2026

Na mesto događaja stigli su spasioci, medicinsko osoblje i policija, a guverner Hanža je potvrdio da je ranjenima ukazana medicinska pomoć.

Česti napadi na civilne mete

Napadi u četvrtak nastavak su ruskih udara na civilne mete posljednjih dana.

U sredu, 28. oktobra, oko 16 časova u Černigovu, u napadu drona oštećen je gradski veterinarski i centar za sterilizaciju životinja.

Policija je izvestila da su tri žene starosti 59, 40 i 18 godina ranjene.

Jedan pas je uginuo, a drugi pas i tri mačke su povređeni.

Istražitelji prikupljaju dokaze za istragu ratnih zločina.

Kremenčuk je takođe bio meta više puta ovog meseca.

U noćnom napadu 21. oktobra ruski dron pogodio je zgradu univerziteta.

Tri osobe su tada povređene, uključujući šesnaestogodišnjaka koji je hospitalizovan sa potresom mozga i povredama od eksplozije.

Požar je izbio na petom spratu zgrade, koji su spasioci brzo ugasili.

(Indeks.HR)

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