Svet

KRVAVI UDARI ŠIROM UKRAJINE: Rusi napali tri grada, najmanje 18 mrtvih, među žrtvama i dve devojčice

Ivana Manić

29. 10. 2026. u 15:48

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NAJMANjE 18 ljudi poginulo je u četvrtak u ruskim napadima na tri ukrajinska grada. Prema podacima ukrajinskih vlasti, mete su bile prodavnice u centru Černihiva, stambena zgrada u Kremenčuku i železnički peron u Dnjepru.

КРВАВИ УДАРИ ШИРОМ УКРАЈИНЕ: Руси напали три града, најмање 18 мртвих, међу жртвама и две девојчице

Foto: Tanjug / Ukrainian Emergency Service via AP

U napadima je poginulo dvoje ljudi u Černigovu, dvoje u Kremenčuku i 14 u Dnjepru, a među ranjenima ima i dece, piše Kijev Post.

Ubijene dvije tinejdžerice u centru Černigova

U raketnom napadu na centar Černigova ubijene su dve 15-godišnjakinje, a ranjeno je najmanje 11 osoba, među kojima ima i dece.

Informaciju je u četvrtak potvrdio regionalni guverner Vjačeslav Čaus.

- Imale su samo 15 godina. Neprijatelj je ubio dvoje dece - rekao je Čaus.

Dodao je da se napad dogodio usred dana, dok su ulice bile pune ljudi.

U napadu su teško oštećene prodavnice, kuće i automobili.

Hitne službe su na terenu, a vlasti utvrđuju konačne posledice i broj žrtava.

Dron pogodio stambenu zgradu u Kremenčuku

U Kremenčuku, u Poltavskoj oblasti, ruski dron udario je u stambenu zgradu, nakon čega su na teren izašle sve hitne službe.

Regionalna vojna uprava prvo je izvestila o ranjenima, a kasnije je potvrđeno da su dve osobe poginule.

Regionalni guverner Vitalij Đakivnič izjavio je da su se na mestu događaja zapalila i parkirana vozila.

Broj povređenih u Kremenčuku porastao je na 11, a među njima je troje dece, prenose lokalni mediji informacije regionalne uprave.

Gradonačelnik Vitalij Malecki ranije je objavio da je jedna žena, povređena u napadu, zatražila pomoć.

Ekipe na terenu i dalje rade na sanaciji, dok zvaničnici procenjuju štetu na zgradi.

U napadu na železnički peron u Dnjepru 14 mrtvih

Ovi udari dogodili su se nakon smrtonosnog napada na železnički peron u Dnjepru, gde su ukrajinske vlasti potvrdile 14 poginulih i najmanje petoro ranjenih.

Foto: Tanjug / Ukrainian Emergency Service via AP

Četvoro povređenih je u teškom stanju, a među njima je i 11-godišnji dečak, potvrdio je regionalni guverner Aleksandar Hanža.

Kompanija Ukrželeznica je saopštila da je ruski dron na mlazni pogon udario u peron na kojem se nalazio putnički voz broj 866 na liniji Dnjepar - Zaporožje.

Iz železnice su naveli da je na peronu bilo ljudi uprkos upozorenju za opasnost.

Na mesto događaja stigli su spasioci, medicinsko osoblje i policija, a guverner Hanža je potvrdio da je ranjenima ukazana medicinska pomoć.

Česti napadi na civilne mete

Napadi u četvrtak nastavak su ruskih udara na civilne mete posljednjih dana.

U sredu, 28. oktobra, oko 16 časova u Černigovu, u napadu drona oštećen je gradski veterinarski i centar za sterilizaciju životinja.

Policija je izvestila da su tri žene starosti 59, 40 i 18 godina ranjene.

Foto: Фото: Танјуг / Ukrainian Emergency Service via AP

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Jedan pas je uginuo, a drugi pas i tri mačke su povređeni.

Istražitelji prikupljaju dokaze za istragu ratnih zločina.

Kremenčuk je takođe bio meta više puta ovog meseca.

U noćnom napadu 21. oktobra ruski dron pogodio je zgradu univerziteta.

Tri osobe su tada povređene, uključujući šesnaestogodišnjaka koji je hospitalizovan sa potresom mozga i povredama od eksplozije.

Požar je izbio na petom spratu zgrade, koji su spasioci brzo ugasili.

(Indeks.HR)

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