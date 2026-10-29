STUDENTSKA LISTA NE OTKLANJA DILEME O SANKCIJAMA RUSIJI: Srdanović potvrdio nastavak evropskih integracija (VIDEO)
NOSILAC studentske liste Ilija Srdanović govorio je za Radio Slobodna Evropa o odnosu Srbije prema Rusiji, mogućem uvođenju sankcija Moskvi i nastavku evropskih integracija, ali njegovi odgovori ostavljaju otvorena pitanja o tome kakvu bi konkretnu politiku ova lista vodila.
Govoreći o sankcijama Ruskoj Federaciji, Srdanović je istakao da bi se o pitanjima međunarodnih odnosa odlučivalo kroz dijalog unutar društva i u skladu sa većinskom voljom građana, a ne odlukom jednog čoveka ili uske grupe ljudi.
Na pitanje novinara da li to znači da bi odnos Srbije prema sankcijama Rusiji mogao da bude promenjen i da li bi građani o tome odlučivali na referendumu, Srdanović nije ponudio konkretan odgovor, već je ponovio da međunarodna politika treba da bude usklađena sa zahtevima i većinskom voljom građana.
Istovremeno, na direktno pitanje o evropskim integracijama, Srdanović je jasno poručio da njegova lista ostaje na evropskom putu.
Različiti tonovi o Rusiji i EU
Izjava je ponovo otvorila pitanje kakav bi bio odnos studentske liste prema Rusiji i Evropskoj uniji, posebno imajući u vidu da su pojedinci sa ove liste ranije u javnosti govorili da sankcije Rusiji neće biti uvedene.
Dok Srdanović pitanje sankcija ostavlja otvorenim za dijalog i odlučivanje u skladu sa voljom građana, nastavak evropskih integracija predstavlja kao jasno opredeljenje.
Ostaje pitanje da li bi eventualna promena vlasti donela i promenu spoljnopolitičkog kursa Srbije i na koji način bi se utvrđivala većinska volja građana o ovako važnim državnim pitanjima.
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