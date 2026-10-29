MINISTARSTVO odbrane Rusije saopštilo je da su u Dnjepropetrovskoj oblasti uništeni ukrajinski centri za upravljanje dronovima.

MOD Rusije

Ovu operaciju izvele su posade vučenih topova „Gijacint-B” iz sastava grupe snaga „Vostok”.

Ciljeve su otkrili ruski operateri dronova. Oni su locirali neprijatelja otkrivanjem udaljenih antena, repetitora i komunikacione opreme koja se koristila za upravljanje neprijateljskim bespilotnim letelicama.

Pripadnici artiljerije uništili su neprijateljske komandne punktove za upravljanje dronovima koristeći visokoeksplozivne parčadne granate kalibra 152 mm.

Tom prilikom uništeni su ne samo sami punktovi, već i neprijateljski operateri dronova koji su se u njima nalazili. Zabeležena je pojava požara na skupocenoj opremi, kao i detonacije municije koju je neprijatelj tu skladištio.

Ranije je objavljeno da su ruske posade oruđa „Giacint” likvidirale ukrajinske operatere. Oni su, navodno, upravljali dronovima „Baba Jaga” sve dok po njima nisu počele da padaju ruske granate.

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