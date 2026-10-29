"Maksimović bi usporio Kostova": Marko Marin otkrio koliko Zvezda ulaže u mlade fudbalere i zašto ih prodaje
Tehnički direktor Crvene zvezde govorio je Dancima o radu Omladisnke škole.
Omladinska škola Crvene zvezde donela je klubu značajan prihod, a prema računici danskih novinara, crveno-beli su samo tokom ove takmičarske godine od igrača poniklih u svojoj akademiji inkasirali 32 miliona evra.
O poslovnom modelu devetostrukog uzastopnog šampiona Srbije govorio je tehnički direktor Marko Marin, koji je objasnio kako klub usklađuje prodaju najtalentovanijih fudbalera sa stvaranjem konkurentnog tima.
Povod za analizu bila je nedavna utakmica sa Kopenhagenom (2:2), nakon koje su kolege iz Danske posebnu pažnju posvetile načinu funkcionisanja beogradskog kluba. U njihovom osvrtu istaknuta je uloga omladinske škole, koja je u prethodnih pet godina generisala veliki novac i pomogla Zvezdi da se učvrsti na evropskoj sceni.
Marin je ukazao na specifičnost Zvezdinog poslovanja, u kojem su transferi mladih igrača važan izvor prihoda, ali istovremeno i način da se ekipa iz godine u godinu unapređuje. Kao osnovni sportski cilj izdvojio je osvajanje domaćeg prvenstva, jer titula donosi gotovo siguran plasman u evropska takmičenja.
- Paradoksalno je što svake godine moramo da prodajemo najbolje igrače, a ujedno pravimo i bolji tim. Ne kažem ovo da se žalim, jer novac generišemo od transfera i evropskih takmičenja. Za nas je najvažnije da svake godine osvojimo prvenstvo Srbije. Jer kada osvojite titulu gotovo sigurno ste obezbedili učešće u Evropi - rekao je Marko Marin.
Danski novinari su kao primer takve strategije izdvojili transfer Andrije Maksimovića u Lajpcig, za koji je Zvezda dobila 14 miliona evra, uz bonuse i procente od naredne prodaje. Marin je objasnio i zašto je odlazak mladog fudbalera bio važan za razvoj Vasilija Kostova, koji je nakon toga postao standardni prvotimac.
- Zadržavanje Maksimovića na još godinu dana usporilo bi razvoj Vasilija Kostova. On je od tada postao standardan prvotimac. Godine naših mladih igrača igraju veliku ulogu u tome koliko kupci žele da plate. Oni žele da dovedu momke koje mogu dalje da razvijaju i prilagode sopstvenom stilu igre. To prodaju igrača od 18 ili 19 godina čini znatno lakšom, nego zrelih fudbalera od preko dvadeset godina. To našu omladinsku školu stavlja u središte stvari, jer nas na godišnjem nivou košta pet miliona. To je veća suma novca nego godišnji budžeti nekih klubova sa kojima se susrećemo u Srbiji - objasnio je Marin.
Tehnički direktor crveno-belih govorio je i o profilu fudbalera koje klub traži na inostranom tržištu.
- Naša inostrana pojačanja treba da imaju između 21 i 27 godina. Reč je o pristupačnim igračima kojima naš klub može da ponudi put do Bundeslige.
Dugoročni cilj kluba ostaje povratak u Ligu šampiona, takmičenje za koje u Zvezdi smatraju da mu pripada.
- Verujemo da je to takmičenje kojem pripadamo. Razlozi nisu samo finansijski. To je prestiž. Upravo zbog toga, tokom letnjeg perioda kada traju kvalifikacije, naš princip je da ne prodajemo najbolje igrače - poručio je Marin.
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