DRAMA U PORODICI MEGAN MARKL: Filiponska policija dobila nalog za veštačenje uređaja njenog oca, pronađen sporni materijal!
FILIPINSKA policija dobila je nalog za veštačenje uređaja zaplenjenih iz kuće Tomasa Markla starijeg (82), oca vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, na kojima se nalazi velika količina materijala sa dečjom pornografijom, preneo je danas BBC.
Ranije ovog meseca objavljeno je da su na imanju na Filipinima pronađene stotine slika seksualnog zlostavljanja dece koje navodno pripadaju Tomasu Marklu.
Četiri kutije materijala, uključujući kompjutersku opremu, telefone, hard-diskove i stare video-trake, policiji je predao Tomas Markl mlađi, polubrat Megan Markl.
Službenicima je ipak bio potreban sudski nalog da bi mogli da pregledaju zaplenjene predmete.
Policija navodi da mora da utvrdi kako je sporni materijal nabavljen pre nego što bude mogla da razmotri bilo kakve krivične prijave.
Tomas Markl stariji, koji se trenutno nalazi u SAD, demantovao je optužbe rekavši da su to "bolesne laži".
Regionalni tužilac Grejam Elmido izjavio je za BBC da je Tomas Markl Mlađi bio "izričit" u tome da slučaj treba da se istraži i da njegov otac "mora da odgovara".
Megan Markl je prošle godine prekinula kontakt sa ocem, a u saopštenju objavljenom prošle nedelje napisala je da su njene misli uz decu "koja su povređena".
Mediji pišu da se Tomas Markl stariji nalazi u rehabilitacionom centru na Floridi gde ponovo uči da hoda nakon što mu je amputirana noga.
(Tanjug)
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