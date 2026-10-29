NAPETO NA KOREJSKOM POLUOSTRVU: Severna Koreja ponovo lansirala balističke projektile

SEVERNA Koreja izvela je novo lansiranje balističkih raketa, dodatno podigavši napetost na Korejskom poluostrvu.

Tanjug/Ap/Korean Central News Agency

Prema navodima južnokorejske vojske, iz oblasti Vonsan ispaljeno je deset projektila kratkog dometa prema moru, dok je lansiranja registrovalo i japansko Ministarstvo odbrane.

Severnokorejske oružane snage izvele su novu seriju raketnih lansiranja, što je izazvalo pažnju bezbednosnih službi Južne Koreje i Japana.

Prema informacijama koje je saopštila južnokorejska vojska, deset balističkih raketa kratkog dometa lansirano je iz oblasti Vonsan, na istočnoj obali Severne Koreje, u pravcu mora.

Japansko Ministarstvo odbrane takođe je registrovalo lansiranja i pratilo kretanje projektila.

Lansiranje većeg broja balističkih projektila predstavlja demonstraciju vojnih sposobnosti Pjongjanga, koji poslednjih godina intenzivno razvija raketni arsenal.

Balističke rakete kratkog dometa posebno su značajne za bezbednost Korejskog poluostrva, budući da mogu da predstavljaju pretnju ciljevima u Južnoj Koreji i okolnom regionu.

Za sada nema potvrđenih informacija o tome da je tokom poslednjeg lansiranja pričinjena materijalna šteta ili da je bilo povređenih.

Prema najnovijim podacima južnokorejske vojske, projektili su preleteli približno 250 kilometara.

Vlasti u Seulu sazvale su hitan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrile posledice lansiranja.

Južna Koreja je ocenila da ovakvi testovi predstavljaju kršenje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Istovremeno, japanske vlasti saopštile su da projektili nisu pali unutar japanske isključive ekonomske zone.

Najnovije lansiranje usledilo je svega nekoliko dana nakon što je Južna Koreja ponudila Severnoj Koreji vojne razgovore radi smirivanja napetosti duž granice.

Odnosi dve zemlje dodatno su pogoršani nakon eksplozije mine u demilitarizovanoj zoni 21. septembra, kada su povređena trojica južnokorejskih vojnika.

Seul je za incident optužio Pjongjang, dok je Severna Koreja odbacila odgovornost.

Prema južnokorejskoj agenciji, današnje lansiranje moglo bi da predstavlja odgovor Pjongjanga na ponudu za dijalog, na koju severnokorejske vlasti nisu odgovorile.

Južnokorejski vojni zvaničnici razmatraju mogućnost da su tokom lansiranja korišćeni projektili iz sistema KN-25, severnokorejskog višecevnog raketnog sistema kalibra 600 milimetara.

Pjongjang tvrdi da taj sistem može da nosi taktičke nuklearne bojeve glave, ali nije potvrđeno da je takva municija korišćena tokom današnjeg testiranja.

Južna Koreja, Sjedinjene Američke Države i Japan nastavljaju razmenu obaveštajnih podataka i praćenje severnokorejskih vojnih aktivnosti zbog mogućnosti novih lansiranja.

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