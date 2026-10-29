Otkrivena neverovatna priča o Sineru: To što mu se desilo kad je imao pet godina...

Da li ovo ima uticaj na njegovu igru i donosi probleme sa povredom?

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Italijanski teniser Janik Siner i dalje se oporavlja od povrede kolena, a stručnjak koji ga je upoznao još kao dečaka izneo je zanimljivu teoriju o događaju iz njegovog ranog detinjstva.

Kako prenosi „Gazeta delo sport“, italijanski stručnjak Alfio Karonti, koji je radio sa Sinerom dok je bio mlad teniser u akademiji Rikarda Pjatija, smatra da bi određene teškoće u njegovom kretanju mogle da imaju korene u događaju iz detinjstva.

Prema Karontijevim rečima, Siner je sa oko pet godina, dok je još išao u vrtić ili osnovnu školu, doživeo pad unazad nakon što ga je neko gurnuo, pri čemu je udario glavom. Karonti je objasnio da je godinama kasnije, tokom rada sa mladim teniserom, primetio da u pojedinim pokretima nije pomerao glavu unazad. Njegova pretpostavka je da je raniji pad mogao da ostavi nesvesni strah koji je uticao na način na koji se Siner kretao.

- Kada sam radio sa njim, primetio sam da u nekim pokretima nije pomerao glavu unazad. Po mom mišljenju, taj pad je ostavio nesvesni strah – prenosi „Gazeta delo sport“ Karontijevo objašnjenje.

Stručnjak, koji je tokom karijere sarađivao i sa poznatim sportistima, među kojima su Alberto Tomba i Debora Kompanjoni, imao je priliku da prati Sinerov razvoj još od njegovih tinejdžerskih dana. Posebno je istakao njegovu izuzetnu koordinaciju pokreta, objašnjavajući da snaga italijanskog tenisera ne zavisi isključivo od mišićne mase, već i od načina na koji koristi svoje telo.

- Janik je savršena mašina, ali mu je potrebno održavanje – slikovito je opisao Karonti.

Prema njegovim rečima, sa Sinerom su radili na ravnoteži, osloncu i pokretima koji su mu stvarali nelagodu, kako bi postepeno stekao veću sigurnost.