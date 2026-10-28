JOŠ JEDAN PREOKRET NA IZBORIMA U IZRAELU: Specijalnih glasova manje nego što se mislilo, CIK najavio kada stižu konačni rezultati
IZRAELSKA centralna izborna komisija saopštila je da je na ovogodišnjim izborima predato između 430 i 480 hiljada glasačkih listića u "dvostrukim konvertama", što je značajno manje od prethodno prijavljenih oko 600.000.
Glasačke listiće koji predaju vojnici, zatvorenici, diplomate u inostranstvu i drugi koji nisu u mogućnosti da glasaju na određenim biračkim mestima se broje odvojeno, nakon što zvaničnici potvrde da svaki od birača nije već glasao na drugom mestu, prenosi Tajms of Izrael.
Kompletan prebrojeni bilans bi trebalo da bude objavljen sutra popodne, dok će zvanični konačni rezultati izbora biti objavljeni 4. novembra.
CIK naglašava da je procenjeni broj ovih glasova i dalje preliminaran, jer nadležni još uvek primaju i obrađuju listiće.
Ističe se da se broj može promeniti tokom procesa.
Prema procenama, jedno mesto u Ksenetu vredi oko 40.000 glasova što znači da bi glasovi "duple koverte" vredeli oko 12 mandata i mogli bi da imaju značajan uticaj na konačni rezultat.
Trenutno, ni vladajući blok premijera Benjamina Netanjahua sa 53 mandata, ni opozicija predvođena jevrejskim strankama sa 48, nisu u stanju da obezbede većinu od 61 mesta u Knesetu koja je potrebna za formiranje vlade.
(Tajms of Izrael)
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