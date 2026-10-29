Neispričana priča o haosu u tunelu i tuči igrača Zvezde: Kako je koga „dunuo“, tako je padao! Samo ih je slagao

U glavnoj ulozi bio je tadašnji trener golmana crveno-belih

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Bivši napadač Crvene zvezde, Milan Purović, prisetio se neverovatnih scena i opšte tuče nakon duela koji su crveno-beli igrali sa Bragom 2005. godine (1:1)!

U razgovoru za "Glas Srpske", Purović je do detalja opisao šta se dešavalo "iza zatvorenih vrata" nakon jedne dramatične utakmice u kojoj je Vladimir Stojković činio čuda na golu, a trener golmana Srđan Maksimović Maksa postao neočekivani akter brutalnog fizičkog obračuna.

Sve je počelo na terenu, gde je protivnik bio frustriran činjenicom da ne može da savlada Zvezdu.

– Bilo je tu svega. Nekada protivnik uđe u utakmicu uveren da će lako da prođe, a onda vidi da ne ide baš tako. Mi smo imali osećaj da nas nisu dovoljno respektovali. Znali smo kakav su kvalitet imali, ali smo znali i šta mi možemo. Kako se utakmica bližila kraju, a rezultat nije išao onako kako su oni zamislili, počinjala je nervoza. Mi smo se branili, bili organizovani i čekali svoje prilike. Nije to uvek bila neka lepršava igra, ali nije ni bilo važno. Važno je bilo da prođemo – počeo je priču Purović.

Apsolutni junak na terenu bio je tadašnji čuvar mreže crveno-belih Vladimir Stojković, čije su intervencije dovele rivale do tačke pucanja.

– Stojke je tada branio neverovatno. Skidao je šanse sa nekoliko metara i izluđivao protivničke igrače. Kada golman tako brani, ekipa dobije dodatnu energiju. Imaš osećaj da će odbraniti sve što dođe do njega.

Kada je sudija odsvirao kraj, frustracija protivnika je eksplodirala. Varnice sa trave preselile su se u tunel. Usledila je opšta tuča u kojoj se pojavio čovek za koga niko nije očekivao da će demonstrirati toliku silu – Zvezdin trener golmana Srđan Maksimović.

– Posle utakmice nastao je haos. Sve je krenulo zbog tih Stojketovih odbrana. Na terenu se završilo jedno, bilo je gurkanja, galame i svega što ide uz takve situacije. A onda je u tunelu krenula prava „makljaža“. U jednom trenutku pojavio se Maksa (Srđan Maksimović, trener golmana), za kojeg niko nije ni slutio koliko je fizički snažan. Kako je koga „dunuo“, tako je padao. Samo ih je „slagao“ – u dahu se priseća Purović i dodaje kako je Maksimović u sekundi smirio čitavu situaciju:

– Kada su ga videli, nastao je muk. Imao sam osećaj da je mogao sve da ih prebije. Ljudi su počeli da se povlače jer nisu znali šta da očekuju.