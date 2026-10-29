KREMLJ O NAPADU NA MOSKVU ZA VREME SAMITA RUSIJA-AFRIKA: To potvrđuje da SVO mora da se nastavi
POKUŠAJ masovnog napada ukrajinskih bespilotnih letelica na Moskvu potvrđuje neophodnost nastavka specijalne vojne operacije kako bi Rusija bila zaštićena od takvih pretnji, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- Hvala Bogu, naši sistemi protivvazduhoplovne odbrane funkcionišu efikasno. Ali ovo još jednom potvrđuje da se sve nastavlja i da specijalna vojna operacija mora da se nastavi kako bismo bili zaštićeni od takvih pretnji - rekao je Peskov za „Vesti“.
Peskov je ocenio da je posebno neobično što je napad organizovan u vreme održavanja samita Rusija–Afrika u Moskvi.
- To je veoma čudno, jer se u ruskoj prestonici održava događaj svetskog značaja. Organizovati tako masovan napad dronovima na Moskvu upravo u ovom trenutku zaista je neobično - istakao je on.
Govoreći o mogućem učešću Evropske unije u pregovorima o Ukrajini, Peskov je poručio da postojeći trilateralni format ne predviđa prisustvo predstavnika EU.
On je tako prokomentarisao informaciju televizije „Juronjuz“ da Evropska unija priprema delegaciju za razgovore sa Rusijom, pod nadzorom predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, s ciljem da, kako je navedeno, „spase Kijev od kapitulacije“.
- Trilateralni pregovori ne predviđaju učešće Evropske unije. Tim pre što nam nije poznato da EU zastupa bilo kakvu mirotvornu poziciju. Evropska unija zauzima provokativan stav usmeren na dalje raspirivanje i nastavak rata - zaključio je Peskov.
(RT Balkan)
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