Košarka

Vildoza hrabri saigrače pred Kaunas: Glave gore, moramo da ostanemo svi kao jedan

М. З.

29. 10. 2026. u 18:44

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Argentinac izvukao pouku posle poraza od Asvela.

Вилдоза храбри саиграче пред Каунас: Главе горе, морамо да останемо сви као један

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši Partizana sutra uveče gostuju Žalgirisu u 9. kolu Evrolige (19.00, Arena premijum 1), a Luka Vildoza (31) je svestan koliko težak posao očekuje njega i saigrače.

"Parni valjak" je u sredu propustio odličnu priliku da u Lionu savlada Asvel (82:75), ispustio je pobedu iz ruku u poslednjih pet minuta meča, pošto je dozvolio protivniku da nadoknadi "minus 11". Sada je pred Beograđanima još veći izazov, jer su Litvanci poznati kao jako neugodan protivnik na svom terenu.

- U Kaunasu je uvek teško, znajući kakve navijače imaju i kakav su tim izgradili ove sezone. Uz to, u prošloj rundi su ubedljivo pobedili Virtus u Bolonji. Mi moramo da se fokusiramo i da dignemo glave gore. Svesni smo težine meča koji sledi, ali nastavljamo da radimo zajedno i da se spremamo za ono što nas čeka - rekao je Vildoza.

Crno-beli i Žalgiris imaju identičan učinak u elitnom takmičenju 4-4. Pritom, Partizan je poslednji put tamo slavio još 2023. godine, pod komandom čuvenog trenera Željka Obradovića.

Sada će biti dodatno komplikovano, jer je ekipa u Francuskoj prvi put ove sezone ispustila veliku prednost i nije u svoju korist rešila dramatičnu završnicu.

- Jednostavno smo prestali da igramo protiv Asvela. Nismo znali šta da radimo, bili suviše statični. Moramo da održimo visoku koncentraciju svih 40 minuta, sve je na nama. Ako nastavimo da radimo kao do sada, ostanemo zajedno i verujemo jedni drugima, onda ćemo doći i do toga - poručio je Vildoza.

Standings provided by Sofascore

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