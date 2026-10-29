Svet

EVAKUACIJA STANOVNIKA ALJOŠKOG VEĆ DANAS ILI SUTRA? Stigla nova informacija iz Moskve

D.D.

29. 10. 2026. u 11:23

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STANOVNICI Aljoškog u Hersonskoj oblasti mogli bi već danas ili sutra bezbedno da napuste grad i dobiju neophodnu humanitarnu pomoć, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov za televiziju "Zvezda".

ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИКА АЉОШКОГ ВЕЋ ДАНАС ИЛИ СУТРА? Стигла нова информација из Москве

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Operacija je počela danas. Znamo da je avion već poleteo iz Moskve. Organizacija njihovog dolaska bila je prilično složena. U toku je deminiranje i nadamo se da će već danas ili sutra stanovnici moći nesmetano i bezbedno da dobiju humanitarnu pomoć, a oni koji to žele i da napuste ovo naselje - rekao je Peskov.

Govoreći o mogućnosti proširenja režima prekida vatre, Peskov je naglasio da je za sada postignut dogovor samo za jedno područje.

- Trenutno je usaglašen samo jedan sektor, a i sama inicijativa prve dame SAD Melanije Tramp odnosila se isključivo na Aljoški -objasnio je on.

Portparol Kremlja istakao je da Moskva pridaje veliki značaj humanitarnim akcijama poput ove, kao i saradnji sa američkom stranom.

- Ovakve humanitarne misije su nesumnjivo važne. One predstavljaju barem određeni vid koordinacije aktivnosti zasnovan na najvišim humanitarnim principima - ocenio je Peskov.

On je posebno naglasio da Rusija visoko ceni američke napore u organizaciji ove misije.

- Naravno, ovi mirotvorni i humanitarni napori američke strane za nas su veoma dragoceni-poručio je Peskov.

(Sputnjik)

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