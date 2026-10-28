VOJNI PREOKRET NA BLISKOM ISTOKU: Ruski sateliti navodili projektile Huta ka Arabijskom poluostrvu

RUSKI izviđački sateliti prikupljali su obaveštajne podatke o ključnom saudijskom naftovodu uoči napada koje su izvele oružane grupe podržane od strane Irana.

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Ovu informaciju prenela je agencija Asošiejted pres (AP), pozivajući se na podatke analitičke kompanije „AURORAH Geosignal Intelligence”.

Kompanija je analizirala 40 napada projektilima i dronovima na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, koje su između 1. jula i 19. oktobra izveli jemenski pobunjenici Huti i oružane grupe iz Iraka.

Prema navodima analitičara, ruski sateliti su se nalazili iznad ciljanih područja nekoliko dana pre i nakon svakog napada.

„Utvrdili smo stopostotno poklapanje između aktivnosti satelita i samih napada”, izjavio je Navaf Obeid, osnivač kompanije „AURORAH”.

Prema rečima Obeida, ovaj obrazac bi mogao ukazivati na vezu između aktivnosti ruskih satelita i priprema za napad.

Konkretno, ruski izviđački sateliti preleteli su iznad naftovoda „Istok–Zapad” (East–West pipeline) pre nego što su dronovi 10. septembra napali tri njegove pumpne stanice.

Ti napadi su zaustavili transport nafte kroz ovaj naftovod dug 1.200 kilometara.



KLjUČNI SAUDIJSKI NAFTOVOD

Naftovod „Istok–Zapad” od strateškog je značaja za Saudijsku Arabiju jer omogućava transport nafte do luka na Crvenom moru, zaobilazeći Ormuski moreuz.

Brodski saobraćaj kroz taj moreuz bio je ugrožen iranskim napadima, što čini ovu alternativnu rutu važnom za održavanje saudijskog izvoza nafte.

Prema podacima kompanije „AURORAH”, ruski sateliti su takođe nadgledali vazduhoplovnu bazu „Kralj Fahd” u Taifu.

Tokom napada Huta na taj vojni objekat, oštećen je italijanski lovački avion „Eurofajter tajfun” (Eurofighter Typhoon) koji se nalazio u hangaru.

Obeid je naveo da preciznost napada ukazuje na upotrebu visokokvalitetnih obaveštajnih podataka. Naglasio je da, prema njegovoj proceni, ni Huti ni Iran ne bi mogli samostalno da pribave obaveštajne podatke tog nivoa.

Predstavnik Huta izjavio je za AP da su iranski savetnici u Jemenu dostavili pobunjenicima informacije dobijene putem ruskih satelita, kako bi im pomogli u identifikaciji ciljeva.

Ipak, sama ova izjava nije dovoljna da se utvrde sve okolnosti koje se tiču moguće umešanosti Rusije u pripremu ovih napada.

Jedan saudijski zvaničnik takođe je izjavio za pomenuti medij da su obaveštajni podaci sa ruskih satelita pomogli Iranu tokom napada na vazduhoplovnu bazu „Princ Sultan” u martu. U napadu je oštećen američki izviđački avion. Prema rečima zvaničnika, obaveštajni podaci su možda takođe iskorišćeni u napadu na jedinicu CIA-e koja se nalazi u okviru kompleksa Ambasade SAD u Rijadu.

Moskva je prethodno javno osudila napade Huta na naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije.

militarnyi.com

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