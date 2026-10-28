EKSPLOZIJA U REGENSBURGU: Traga se za sve osobe, četiri povređene
U EKSPLOZIJI koja je danas odjeknula u stambenoj zgradi u Regensburgu na jugu Nemačke, povređene su četiri osobe, od kojih neke teže, dok se dve osobe i dalje vode kao nestale, saopštila je nemačka policija.
U eksploziji je teško oštećena fasada zgrade, a u spoljašnjem zidu otvorila se velika rupa, prenosi Špigel.
Policija ne isključuje mogućnost da je uzrok eksplozije curenje gasa, ali za sada nema potvrđenih informacija o uzroku.
Dve osobe za kojima se traga, prema navodima policije, mogle bi da se nalaze u teško oštećenoj zgradi u koju spasilačke ekipe za sada nisu mogle da uđu zbog opasnosti od urušavanja.
Na mestu nesreće i tokom popodneva trajala je velika akcija spasavanja.
Nemačka Savezna agencija za tehničku pomoć (THW) angažovana je na stabilizaciji objekta, a policija očekuje da će tek sutra biti moguće da se uđe u zgradu i počne potraga za nestalim osobama.
U eksploziji je izbio i požar, a prema prvim informacijama policije, direktno su oštećena četiri stana.
Jedan policajac privremeno je zadržan u bolnici zbog trovanja dimom.
Zbog opasnosti i intervencije službi evakuisane su i dve susedne stambene zgrade, a njihovim stanarima za sada nije dozvoljen povratak.
Gradska uprava Regensburga saopštila je da će pružiti pomoć evakuisanim stanovnicima.
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