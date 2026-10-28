U FOKUSU EKONOMSKA I ODBRAMBENA SARADNJA: Zelenski u poseti Holandiji, očekuje susrete sa premijerom i kraljem4

VOLODIMIR Zelenski je stigao u Holandiju u sredu, 28. oktobra, na razgovore o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i proširenju odbrambene i ekonomske saradnje.

Foto: /X/ @ZelenskyyUa

Najavljujući svoj dolazak u objavi na Telegramu , Zelenski je rekao da će se on i njegov tim sastati sa premijerom Holandije Robom Jetenom kako bi razgovarali o daljoj podršci Ukrajini.

- Razgovaraćemo o odbrambenoj i ekonomskoj saradnji, jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i novim koracima u podršci Ukrajini - rekao je on.

Predsednik je takođe najavio sastanak sa predstavnicima ukrajinskog i holandskog biznisa i audijenciju kod kralja Vilema-Aleksandra.

A good meeting with Prime Minister @RobJetten of the Netherlands. Thank you for the new military support package for Ukraine worth €500 million, which is being prepared right now – this fall. This is truly significant, especially when it comes to repelling Russian air attacks. I also thank you for the announced €1.2 billion package of non-lethal support for Ukraine. It strengthens our resilience, and the funds will go toward energy support, infrastructure recovery, the social sector, and health care. Rob and I discussed the situation in the diplomatic process in great detail. A lot is happening right now. In the context of preparations for the trilateral meeting planned in Abu Dhabi, we discussed what we can do together with our European partners to ensure that the position of all of us in Europe is really taken into account. We are also working to see all political agreements followed by tangible economic results, creating economic growth and jobs in both Ukraine and the Netherlands. Thank you, Rob! — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 28, 2026

Prema saopštenju holandske vlade , poseta počinje bilateralnim razgovorima u Katšuisu, zvaničnoj rezidenciji premijera u Hagu.

Uslediće razgovori na nivou delegacija, u kojima će učestvovati zamenik premijera i ministar odbrane Dilan Ješiljgez-Zegerijus i ministar spoljnih poslova Tom Berendsen, pre poslovnog sastanka.

Kraljevska audijencija je zakazana za sredu uveče u palati Huis ten Boš.

Protivvazdušna odbrana treba da podstakne pregovore

Poseta dolazi nakon ranijih razgovora između Zelenskog i Jetena o zaštiti Ukrajine od ruskih mlaznih dronova „Šahed“.

Tokom telefonskog razgovora 5. oktobra, Zelenski je rekao da lovci F-16 koje je isporučila Holandija obaraju značajan deo tih dronova.

Lideri su razgovarali o podršci operacijama letelica i zaštiti kritične infrastrukture, navodi se u ukrajinskom saopštenju.

Jeten je potom obećao holandsku pomoć u održavanju, rezervnim delovima i municiji za ukrajinsku flotu F-16.

Ukrajina istovremeno traži dodatne rakete za svoju kopnenu protivvazdušnu odbranu.

U utorak, 27. oktobra, Zelenski je pozvao Vašington da odobri isporuke presretača Patriot, za koje je rekao da su odložene skoro mesec dana. Takođe je pomenuo kašnjenja u vezi sa raketama NASAMS.

Predsednik je rekao da je Rusija lansirala više od 100 balističkih raketa na Kijev i okolni region u dve nedelje od 14. oktobra.

Kijev nastoji da obezbedi isporuke presretača preko SAD, evropskih zemalja i drugih partnera koji poseduju zalihe PAC-2 i PAC-3. Transfer raketa američke proizvodnje može zahtevati odobrenje SAD.

Američki državni sekretar Marko Rubio je ranije priznao da grupa presretača možda nije stigla, ali je negirao da je kašnjenje politički motivisano.

Foto: /X/ @ZelenskyyUa

Holandska vlada najavljuje podršku za obnovu

Poseta se poklapa sa najavom holandske vlade o 1,2 milijarde evra (1,3 milijarde dolara) nevojne pomoći Ukrajini tokom naredne tri godine.

Ministar spoljne trgovine i razvojne saradnje Sjord Sjordsma objavio je paket mera tokom odvojene posete Kijevu u sredu.

U saopštenju vlade , energetska infrastruktura, kao i podrška preduzećima, navedeni su kao prioriteti.

Paket ima za cilj da se pozabavi hitnim potrebama, doprinese oporavku i rekonstrukciji i prošire mogućnosti za holandske kompanije koje sarađuju sa ukrajinskim partnerima.

Finansiranje će podržati popravke oštećene infrastrukture, zalihe za hitne slučajeve i saradnju sa preduzećima koja mogu da obezbede opremu i stručnost.

Sjordsminoj delegaciji pripadaju predstavnici holandskih poslodavaca, a diskusije su bile usmerene na investicione mogućnosti i prepreke sa kojima se suočavaju kompanije koje posluju u Ukrajini.

Odbrambeno partnerstvo uključuje zajedničku proizvodnju

Ukrajina i Holandija su takođe nastojale da prošire saradnju između svojih odbrambenih industrija.

Zelenski i Jeten su u julu potpisali sporazum o dronovima koji obuhvata zajedničku proizvodnju, razvoj tehnologije, razmenu stručnosti i izvoz oružja.

U njihovim razgovorima je takođe bilo reči o potrebi da Evropa razvije sopstvene kapacitete protiv balističkih raketa.

Taj sporazum pruža postojeći okvir za saradnju u oblasti odbrane i poslovanja koja je na dnevnom redu u sredu, jer Kijev teži i hitnim isporukama opreme i dugoročnim proizvodnim partnerstvima.

(Kijev post)