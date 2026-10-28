NEMA MESTA ZA STOLOM ZA EU Ušakov: Bez učešća Evropljana na trilateralnim pregovorima SAD, Rusije i Ukrajine
TRILATERALNI pregovori između predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država biće održani bez učešća Evropljana, što je dogovoreno sa američkom stranom, izjavio je danas predsednik ruskog predsednika Vladimira Putina za medije Jurij Ušakov.
-Dogovorili smo se da će se trilateralni pregovori nastaviti sa predstavnicima Rusije, Ukrajine i SAD. Evropljani mogu da dođu ako kupe karte, ali ih niko neće pozvati za pregovarački sto, rekao je Ušakov, a prenosi agencija Interfaks.
On je negirao da li je učešće predstavnika EU bilo razmatrano tokom nedavnog telefonskog razgovora između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa.
Ranije danas, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je nadu da će u prvoj polovini novembra, nakon srednjoročnih izbora za Kongres Sjednjenih Američkih Država, održati trilateralni sastanak sa predstavnicima Ukrajine, SAD i Rusije, navodeći da do njega može da dođe već 10. novembra.
Taj sastanak će biti održan u Abu Dabiju, a predsedavaće američki pregovarački tim.
To će biti prvi direktni pregovori nakon što je američki predsednik Donald Tramp ukinuo pojedine sankcije Rusiji zbog kupovine ruskog goriva.
Bilo je planirano da se sastanak održi krajem novembra, ali Kijev želi da se sastanak održi što je pre moguće.
Zelenski je takođe izrazio nadu da će predstojeći sastanak Ukrajine, SAD i Rusije pomoći u približavanju pregovora na nivou rukovodstva kako bi se postigli konkretni sporazumi o prekidu vatre.
(Tanjug)
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