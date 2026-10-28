GRČKA OBELEŽILA GODIŠNJICU POČETKA BORBE PROTIV NACIZMA: Održana vojna parada povodom Dana "Ohi"

U SOLUNU je održana vojna parada povodom Dana „Ohi“ („Ne“), 86. godišnjice početka borbe protiv nacizma i fašističke okupacije. Gledaocima su prikazani savremeni sistemi naoružanja, uključujući ruske protivvazdušne raketne sisteme Tor-M1.

Foto: Eli Unger/Alamy/Profimedia

Vojnu paradu, koju je prenosio grčki televizijski kanal ERT-3 , vodio je predsednik Konstantinos Tasulas u prisustvu vojnih komandanata, lidera političkih stranaka, poslanika i zvaničnika solunske administracije.

Bio je prikazan sistem protivvazdušne odbrane i protivdronova „Ahilov štit“, zajedno sa drugom vojnom opremom grčkih oružanih snaga, uključujući ruske protivvazdušne raketne sisteme „Tor-M1“ i američke rakete „Patriot“.

Vojske, specijalne snage, spasilačke i ambulantne ekipe, policajci, članovi društava za vojnu istoriju, oklopna vozila i artiljerijsko oružje marširali su duž avenije.

Some days in Greece are about more than what you see. October 28 is definitely one of them. 🇬🇷 86 years after Greece said "NO" to Fascist Italy's ultimatum in 1940, OHI Day is still marked with marching bands, blue-and-white flags, school parades and the iconic Evzones. For generations of Greeks, October 28 comes with its own memories. Getting ready for a school parade, hearing the drums from down the street, waving a flag or watching the celebrations with family. For everyone discovering this Greek national holiday for the first time, welcome to a side of Greece you won't find on a typical... summer postcard. #DiscoverGreece #OHIDay #October28 🫆 Original photos belong to katerinakatopis (IG) — DiscoverGreece.com (@DiscoverGRcom) October 28, 2026

Avioni i helikopteri grčkog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva učestvovali su u vazdušnom delu parade, a ratni brodovi stigli su u solunsku luku.

Nakon parade, grčki premijer Kirijakos Micotakis je izjavio da je „Grčka sila mira koja ne ucenjuje niti popušta ucenama, koja ne preti niti popušta pretnjama“.

- A danas je posebno važno naglasiti da sve ove sisteme naoružanja koje vidimo finansira grčki narod. Bez prosperitetne ekonomije, bez ekonomske stabilnosti, nijedna zemlja ne može stvoriti moćno sredstvo odvraćanja - rekao je Micotakis.

Grčka svake godine 28. oktobra obeležava godišnjicu početka borbe protiv nacizma i fašističke okupacije.

Happy Ohi Day, Greece! The fascists invaded Greece on October 28, 1940, a date remembered each year on this date. Congratulations to Greece for having said 'Ohi' ('no') to fascism and then remembering that comparatively recent past along with your long history. I hope the civilized world will follow your lead and continue to reject all totalitarian forms of government. — Happy Granddaddd (@PlotWeaver) October 28, 2026

28. oktobra 1940. godine Grčka je odlučno odbacila ultimatum italijanskog diktatora Benita Musolinija, kojim je zahtevana predaja zemlje snagama fašističke Italije i mostobran na grčkoj teritoriji kao garanciju neutralnosti u eskalaciji Drugog svetskog rata.

Kao odgovor, Grci su pružili žestok otpor i uspeli da nanesu Italiji težak poraz na snežnim planinskim padinama južne Albanije.

Prema istoričarima, tokom šestomesečne kampanje poginulo je više od 38.000 Italijana i 13.500 Grka. Desetine hiljada ljudi na obe strane su stradale.

(Tass)