GRČKA OBELEŽILA GODIŠNJICU POČETKA BORBE PROTIV NACIZMA: Održana vojna parada povodom Dana "Ohi"
U SOLUNU je održana vojna parada povodom Dana „Ohi“ („Ne“), 86. godišnjice početka borbe protiv nacizma i fašističke okupacije. Gledaocima su prikazani savremeni sistemi naoružanja, uključujući ruske protivvazdušne raketne sisteme Tor-M1.
Vojnu paradu, koju je prenosio grčki televizijski kanal ERT-3 , vodio je predsednik Konstantinos Tasulas u prisustvu vojnih komandanata, lidera političkih stranaka, poslanika i zvaničnika solunske administracije.
Bio je prikazan sistem protivvazdušne odbrane i protivdronova „Ahilov štit“, zajedno sa drugom vojnom opremom grčkih oružanih snaga, uključujući ruske protivvazdušne raketne sisteme „Tor-M1“ i američke rakete „Patriot“.
Vojske, specijalne snage, spasilačke i ambulantne ekipe, policajci, članovi društava za vojnu istoriju, oklopna vozila i artiljerijsko oružje marširali su duž avenije.
Avioni i helikopteri grčkog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva učestvovali su u vazdušnom delu parade, a ratni brodovi stigli su u solunsku luku.
Nakon parade, grčki premijer Kirijakos Micotakis je izjavio da je „Grčka sila mira koja ne ucenjuje niti popušta ucenama, koja ne preti niti popušta pretnjama“.
- A danas je posebno važno naglasiti da sve ove sisteme naoružanja koje vidimo finansira grčki narod. Bez prosperitetne ekonomije, bez ekonomske stabilnosti, nijedna zemlja ne može stvoriti moćno sredstvo odvraćanja - rekao je Micotakis.
Grčka svake godine 28. oktobra obeležava godišnjicu početka borbe protiv nacizma i fašističke okupacije.
28. oktobra 1940. godine Grčka je odlučno odbacila ultimatum italijanskog diktatora Benita Musolinija, kojim je zahtevana predaja zemlje snagama fašističke Italije i mostobran na grčkoj teritoriji kao garanciju neutralnosti u eskalaciji Drugog svetskog rata.
Kao odgovor, Grci su pružili žestok otpor i uspeli da nanesu Italiji težak poraz na snežnim planinskim padinama južne Albanije.
Prema istoričarima, tokom šestomesečne kampanje poginulo je više od 38.000 Italijana i 13.500 Grka. Desetine hiljada ljudi na obe strane su stradale.
(Tass)
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