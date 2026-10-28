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GRČKA OBELEŽILA GODIŠNJICU POČETKA BORBE PROTIV NACIZMA: Održana vojna parada povodom Dana "Ohi"

JM

28. 10. 2026. u 17:09

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U SOLUNU je održana vojna parada povodom Dana „Ohi“ („Ne“), 86. godišnjice početka borbe protiv nacizma i fašističke okupacije. Gledaocima su prikazani savremeni sistemi naoružanja, uključujući ruske protivvazdušne raketne sisteme Tor-M1.

ГРЧКА ОБЕЛЕЖИЛА ГОДИШЊИЦУ ПОЧЕТКА БОРБЕ ПРОТИВ НАЦИЗМА: Одржана војна парада поводом Дана Охи

Foto: Eli Unger/Alamy/Profimedia

Vojnu paradu, koju je prenosio grčki televizijski kanal ERT-3 , vodio je predsednik Konstantinos Tasulas u prisustvu vojnih komandanata, lidera političkih stranaka, poslanika i zvaničnika solunske administracije.

Bio je prikazan sistem protivvazdušne odbrane i protivdronova „Ahilov štit“, zajedno sa drugom vojnom opremom grčkih oružanih snaga, uključujući ruske protivvazdušne raketne sisteme „Tor-M1“ i američke rakete „Patriot“.

Vojske, specijalne snage, spasilačke i ambulantne ekipe, policajci, članovi društava za vojnu istoriju, oklopna vozila i artiljerijsko oružje marširali su duž avenije.

Avioni i helikopteri grčkog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva učestvovali su u vazdušnom delu parade, a ratni brodovi stigli su u solunsku luku.

Nakon parade, grčki premijer Kirijakos Micotakis je izjavio da je „Grčka sila mira koja ne ucenjuje niti popušta ucenama, koja ne preti niti popušta pretnjama“.

- A danas je posebno važno naglasiti da sve ove sisteme naoružanja koje vidimo finansira grčki narod. Bez prosperitetne ekonomije, bez ekonomske stabilnosti, nijedna zemlja ne može stvoriti moćno sredstvo odvraćanja - rekao je Micotakis.

Grčka svake godine 28. oktobra obeležava godišnjicu početka borbe protiv nacizma i fašističke okupacije.

28. oktobra 1940. godine Grčka je odlučno odbacila ultimatum italijanskog diktatora Benita Musolinija, kojim je zahtevana predaja zemlje snagama fašističke Italije i mostobran na grčkoj teritoriji kao garanciju neutralnosti u eskalaciji Drugog svetskog rata.

Kao odgovor, Grci su pružili žestok otpor i uspeli da nanesu Italiji težak poraz na snežnim planinskim padinama južne Albanije.

Prema istoričarima, tokom šestomesečne kampanje poginulo je više od 38.000 Italijana i 13.500 Grka. Desetine hiljada ljudi na obe strane su stradale. 

(Tass)

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