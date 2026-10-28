SASTANAK SA PUTINOM, SAMO NE ZNAM TAČNO KAD: Zelenski se oglasio, najavio razgovor sa ruskim kolegom
PREDSEDNIK Ukajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da ne zna kada bi mogao da bude održan sastanak lidera Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
- Ne znam kada ćemo imati sastanak sa Rusijom na nivou lidera. To danas zavisi od ruske strane, jer oni ranije nikada nisu podržavali takav sastanak - rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Holandije Robom Jetenom u Hagu, prenosi Ukrinform.
On je istakao da je za pregovore o načinima za okončanje rata, uključujući pitanja teritorija i bezbednosnih garancija, potrebno da razgovaraju lideri uz direktno učešće ukrajinske strane. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da očekuje da će sastanak Putina i Zelenskog biti održan ubrzo, izrazivši uverenje da bi mogao da bude postignut veliki napredak.
- Ostvarujemo ogroman napredak sa Rusijom i Ukrajinom. Uskoro će se održati sastanak - rekao je Tramp novinarima u vazduhoplovnoj bazi Endruz, blizu Vašingtona, po povratku iz Teksasa, preneo je Rojters. Na pitanje sa kim je planiran sastanak, Tramp je odgovorio: "Sa predsednikom Putinom i predsednikom Zelenskim".
- Sastanak će biti organizovan vrlo skoro i mislim da bismo mogli da postignemo veliki napredak - izjavio je Tramp novinarima.
On nije precizirao datum ni mesto održavanja sastanka, a ni Kijev ni Moskva nisu javno potvrdili da su se dvojica lidera saglasila da se sastanu. Izjava je usledila uoči najavljenih trilateralnih pregovora predstavnika Ukrajine, SAD i Rusije, planiranih za novembar, kao i šest dana pre američkih međuizbora 3. novembra, na kojima će biti odlučeno ko će kontrolisati Kongres.
(Tanjug)
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