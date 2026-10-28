SKANDINAVSKE ZEMLJE NA "UDARU" EVROPE: Kritikovani lideri Finske i Norveške, Zelenski stao u odbranu zbog ovog

POJEDINE evropske vlade kritikovale su Aleksandra Stuba i Jonasa Gara Sterea zbog toga što su istupili iz zajedničkog stava i direktno pozvali ruskog lidera.

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Predsednik Ukrajine, Vladimir Zelenski, stao je u odbranu lidera Finske i Norveške, koji su stupili u kontakt sa ruskim liderom, Vladimirom Putinom, u okviru napora da se postigne mirovni sporazum.

U devedesetominutnom telefonskom razgovoru u utorak, predsednik Finske, Aleksandar Stub i premijer Norveške, Jonas Gar Stere, pozvali su Putina da okonča svoj rat protiv Ukrajine.

Međutim, neki evropski lideri smatrali su taj poziv greškom, kritikujući Staba i Storea zbog narušavanja evropskog jedinstva u odnosu prema ruskom predsedniku, koji je u velikoj meri izolovan nakon što je u februaru 2022. godine pokrenuo invaziju na Ukrajinu punog obima.

Obraćajući se novinarima u utorak, Zelenski je pohvalio dvoje nordijskih lidera zbog njihove pomoći, navodeći da o njima ima "pozitivno" mišljenje.

- Zaista imamo veoma dobre odnose sa ovim zemljama. One nam iskreno pomažu - rekao je Zelenski.

Ukrajinski lider je izjavio da je Putin prošle godine izašao iz diplomatske izolacije kada se američki predsednik, Donald Tramp, sastao s njim na Aljasci.

- Od Aljaske, i Evropljani su u kontaktu sa Rusijom, samo to nisu činili tako otvoreno kao lideri Norveške i Finske - rekao je Zelenski.

Svima je jasno da je bilo kontakata "na nivou savetnika za nacionalnu bezbednost i između obaveštajnih službi", kao i razgovora za koje se saznalo tek nakon što su se dogodili, rekao je on.

- Ovde je, međutim, sve potpuno javno: razgovori unapred, detaljno informisanje i transparentni ciljevi. Finska i Norveška pokazuju da žele da otvore još jedan kanal komunikacije, kako bi Evropa mogla da dobija informacije ne samo putem Sjedinjenih Država, a Rusija mogla da čuje određene stvari direktno - dodao je Zelenski.

Pitanje da li i kako Evropa treba da razgovara sa Putinom, predstavlja osetljivu temu za zvaničnike i diplomate među saveznicima Ukrajine, kako unutar EU, tako i šire.

Danska premijerka, Mete Frederiksen, izjavila je u utorak da je "veoma skeptična" povodom zajedničkog poziva Finske i Norveške, dok je švedski premijer, Ulf Kristerson, poručio da se do mira mora doći putem "snage", a ne "popuštanja" Rusiji.

Jedan zvaničnik iz jedne od prestonica, koji je baš kao i drugi, želeo da ostane anoniman kako bi mogao otvoreno da govori o osetljivim pitanjima, izjavio je da su formati poput E3 (Nemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo) dali dobre rezultate.

Taj zvaničnik je dodao da bi narušavanje jedinstvenog evropskog glasa, time što bi svaka zemlja započela sopstvene pregovore sa Moskvom, bilo loše rešenje.

Italijansku vladu je uznemirio telefonski razgovor Staba i Storea sa Putinom, a zvaničnici su ocenili da je taj potez ogolio nesposobnost Evrope da se dogovori o tome ko bi trebalo da predstavlja region u mirovnim pregovorima.

Jedan vladin zvaničnik iz Rima upozorio je da zasebne nacionalne inicijative i diplomatski formati koji se stalno menjaju nose rizik daljeg slabljenja uticaja, ističući da Evropa "ne može nastaviti da deluje stihijski i u okviru formata koji se menjaju iz nedelje u nedelju".

Rim zahteva hitno imenovanje predstavnika sa zajedničkim evropskim mandatom, koji bi štitili interese i bezbednost kontinenta.

"Pregovori neće čekati", rekao je ovaj zvaničnik.

Reakcija institucija u Briselu na inicijativu Norveške i Finske za sada je uzdržana, što ukazuje na to koliko je ova tema osetljiva.

- Uzeli smo u obzir ovaj poziv, koji je upućen isključivo na bilateralnoj osnovi - izjavila je Paula Pinjo, portparolka Evropske komisije.

- Ovi pregovori se odvijaju u različitim formatima, na različitim mestima i na različitim nivoima, uz učešće šefova država i vlada, ministara, visokih diplomata i zvaničnika. EU je uključena - istakla je Pinjo.

(Politico)

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