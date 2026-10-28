HITNO SE OGLASIO PREMIJER SANČEZ: Otkazao sve obaveze posle stravične nesreće u Španiji

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez otkazao je današnje obaveze da bi se posvetio železničkoj nesreći kod Urde u pokrajini Toledo, navodeći na platformi X da je "potresen zbog teške železničke nesreće u Toledu".

Tanjug/AP/Omar Havana

"Službe za vanredne situacije rade na mestu nesreće kako bi pomogle putnicima koji su pogođeni. Sve moje misli su sa žrtvama i njihovim porodicama", napisao je Sančez.

Portparol španske vlade saopštio je da će Sančez otputovati u Urdu, najbliže mesto železničkoj nesreći, kako bi pružio podršku.

- Predsednik (španske) vlade Pedro Sančez putuje u Urdu kako bi pružio podršku ekipama hitnih službi koje rade na mestu nesreće i uputio podršku povređenima i njihovim porodicama - saopštila je španska valda, prenosi Gardijan. Španska vlada je navela da je prioritet zbrinjavanje žrtava i obezbeđivanje maksimalne koordinacije između nadležnih institucija. Španski kralj Felipe VI i kraljica Leticija saopštili su da prate informacije o nesreći.

- Duboko smo ožalošćeni i zabrinuti zbog železničke nesreće u Urdi (Toledo). Delimo bol porodica i najbližih onih koji su izgubili život i upućujemo iskrenu podršku povređenima i svima koji su pogođeni", naveli su španski kralj i kraljica. Regionalna vlada Andaluzije proglasila je trodnevnu žalost. "Potreseni smo. Cela Andaluzija je uz žrtve ove najnovije železničke nesreću- izjavio je predsednik Andaluzije Huanma Moreno. Gradonačelnik Sevilje Hose Luis Sanc ranije danas, takođe, je proglasio trodnevnu žalost i otkazao sve zvanične događaje.

Broj poginulih u železničkoj nesreći koja se jutros dogodila u blizini stanice Urda, u španskoj pokrajini Toledo, porastao je na 64, saopštili su izvori iz vlade Kastilje-La Manče.

U nesreći je povređeno još 80 osoba, od kojih je 50 zadobilo teške povrede, dok izvori iz centralne vlade navode da je uzrok nesreće ljudska greška, prenosi Pais. Predsednik Kastilje- La Manče Emilijano Garsija-Page strahuje da bi broj žrtava mogao da bude i veći.

Prema službi za vanredne situacije, voz velike brzine AVE sudario se sa kompozicijom kompanije Iryo koja je stajala na koloseku. Nakon sudara, dva vagona voza Iryo i jedan vagon voza AVE sleteli su niz nasip.

U dva voza koja su učestvovala u nesreći nalazilo se više od 540 putnika. Železnički saobraćaj između Madrida i Andaluzije je obustavljen, a na stanici Atoča u Madridu i u Sevilji otvoreni su centri za pomoć porodicama putnika.

Vlada i političke stranke otkazale su sve planirane aktivnosti za danas. Prizori olupina nakon današnje nesreće mnoge su podsetili na još jedan sudar vozova u januaru, kada je 45 osoba poginulo na jugu Španije nakon što je voz kompanije Iryo iskliznuo iz šina i sudario se sa vozom kompanije RENFE koji mu je dolazio u susret.

Tada su prva dva vagona voza koji je pogođen sletela niz padinu visoku četiri metra. Januarska nesreća bila je najteža u Španiji od 2013. godine, kada je u železničkoj nesreći poginulo 80 ljudi. Incident iz januara poljuljao je poverenje u razvijenu mrežu brzih pruga u toj evropskoj zemlji.

Španija je među vodećim zemljama u brzom železničkom saobraćaju Španija je tokom poslednjih nekoliko decenija značajno ulagala u brzu železnicu, koju španski sindikat železničkih radnika definiše kao pruge namenjene vozovima koji saobraćaju brzinom od najmanje 250 kilometara na sat, čime je postala jedna od vodećih zemalja u svetu u toj oblasti.

Španija je za više od tri decenije izgradila oko 3.900 kilometara brzih pruga za svojih 49 miliona stanovnika. Prema podacima Međunarodne železničke unije, jedino Kina ima veću mrežu brzih pruga, sa oko 45.000 kilometara za 1,4 milijarde stanovnika.

(Tanjug)