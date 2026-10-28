Politika

Manja Grčić podnela ostavku na mesto generalne direktorke RTS-a

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28. 10. 2026. u 18:49

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MANjA Grčić podnela je ostavku na mesto generalne direktorke Radio-televizije Srbije (RTS).

Мања Грчић поднела оставку на место генералне директорке РТС-а

Foto: ATA/Aleksandar Jovanovic Cile

U obrazloženju ostavke navela je da je odluku donela nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima javni servis trenutno funkcioniše, ocenjujući da je u interesu institucije da se omogući nesmetan nastavak njenog rada.

- Očekujem da Upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti - navela je Grčić, piše Euronews.

Dodala je da je spremna da, u skladu sa zakonom, pruži svu potrebnu saradnju kako bi primopredaja bila sprovedena uredno i bez posledica po rad Radio-televizije Srbije.

Ostavka je datirana u Beogradu, 28. oktobra 2026. godine.

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