Manja Grčić podnela ostavku na mesto generalne direktorke RTS-a
MANjA Grčić podnela je ostavku na mesto generalne direktorke Radio-televizije Srbije (RTS).
U obrazloženju ostavke navela je da je odluku donela nakon pažljivog razmatranja okolnosti u kojima javni servis trenutno funkcioniše, ocenjujući da je u interesu institucije da se omogući nesmetan nastavak njenog rada.
- Očekujem da Upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti - navela je Grčić, piše Euronews.
Dodala je da je spremna da, u skladu sa zakonom, pruži svu potrebnu saradnju kako bi primopredaja bila sprovedena uredno i bez posledica po rad Radio-televizije Srbije.
Ostavka je datirana u Beogradu, 28. oktobra 2026. godine.
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