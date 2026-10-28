ODLAZAK IBRAHIMA HADŽIĆA: Preminuo istaknuti pesnik i prozaista

ISTAKNUTI pesnik i prozaista Ibrahim Hadžić preminuo je juče u Beogradu u 83. godini. Iza sebe je ostavio veoma zapaženo delo od 17 zbirki pesama, pet knjiga proze kao i desetak knjiga o gljivama.

Foto V. Danilov

Rođen je u Rožajama 1944, gde je završio osmogodišnju školu a gimnaziju u Novom Pazaru. Diplomirao je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Uređivao je poeziju u listu "Student" i u časopisu "Mostovi".

Široj javnosti je poznat kao izuzetno uspešni urednik veoma gledanog školskog programa TV Beograd, ali je taj posao morao da napustu 90-tih godina jer je bio izložen pritiscima i pretnjama.

U poeziju je ušao zbirkom pesama "Harfa vasiona" (1970), posle čega je objavio "Vežbanje osećanja", "Oformiti jedinstvenu životinju", "Vreli tragovi", "Na staklu zapisano", "Hora", "Posmatrač"... Među proznim knjigama su "Zapisi i crte", "Prodavac magle", "Šta reče?". Autor je i "Rožajskog rječnika" i "Rječnika rožajskog govora".

Za svoje stvaralaštvo dobio je niz nagrada među kojima su "Isidora Sekulić", "Milan Rakić", "Zlatni pečat varoši sremskokarlovačke", "Biljana Jovanović", "Risto Ratković", "Pero Ćamila Sijarića".