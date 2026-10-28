UŽIVO, ASVEL - PARTIZAN: Crno-beli u pohodu na peti trijumf u Evroligi
Košarkaši Partizana gostuju ekipi Asvela u Vilerbanu u utakmici osmog kola Evrolige.
ASVEL - PARTIZAN, 20.00 (Arena 2 Premijum)
UOČI UTAKMICE
19.50 - SASTAVI:
PARTIZAN - Olman, Džons, Pajola, Vildoza, Tompson, Rivs, Stivens, Lakić, Frenks, Tanasković, Hejs, Lovernj.
ASVEL - Vašington, Mils, Fodžo, Goč, Lajti, Beson, Pons, Voters, Sestina, Krauder, Masa, Bolomboj
19.43 - Najefikasniji igrači u timu Tonija Parkera u dosadašnjem toku sezone su Peti Mils sa 14,5 poena i Ugo Beson sa 12,4 poena po utakimci.
Na drugoj strani, predvodnik crno-belih iz Beograda je Karlik Džons, koji igra sjajno od početka sezone i prosečno beleži 16,4 poena uz gotovo šest asistencija.
19.39 - Sudijski trio za večerašnji duel: Huan Karlos Garsija, Marcin Kovalski, Rejn Perandi.
19.35 - Crno-beli su vezali dva trijumfa u kojima su bili na ivici provalije – najpre su u evroligaškom derbiju savladali Crvenu zvezdu sa 85:82, zahvaljujući trojci Alesandra Pajole u samoj završnici, a potom su u Subotici bili bolji od Spartaka rezultatom 82:80.
19.27 - U sastavu je i Antonio Rivs, koga ćemo takođe prvu put gledati u Evroligi, poput Frenksa.
Međutim, sjajni bek je već debitovao u dresu novog kluba u pobedi nad Spartakom u Subotici. Upravo je on rešio meč pogotkom sa poludistance na tridesetak sekundi do kraja. Utakmicu se završio sa 11 poena i tri asistencije.
19.16 - Debituje Robert Frenks!
Poslednje pojačanje Partizana je u sastavu za duel protiv Asvela i očekuje se da upiše prve minute u dresu crno-belih. Koliku će minutažu trener Đoan Penjaroja poveriti krilnom centru u Vilerbanu, ostaje da se vidi.
19.10 - Ekipa Đoana Penjaroje iz Vilerbana započinje duplo evroligaško kolo. Posle uvodne tri pobede, a zatim i tri vezana poraza, crno-beli su se vratili na pobednički kolosek trijumfom nad Crvenom zvezdom u prvom derbiju u sezoni. Večeras imaju priliku da upišu drugi uzastopnu pobedu i odu na 5:3.
19.05 - Poštovani čitaoci Večernjih novosti dobrodošli na naš lajv blog, gde ćemo zajedno pratiti utakmicu između Asvela i Partizana u kojoj će crno-beli pokušati da dođu do petog trijumfa u eliti.
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