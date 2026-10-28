NEZADOVOLJSTVO U ALBANIJI NE JENJAVA, PROTESTI U PUNOM JEKU: Rama ponovo pozvao na dijalog
PROTESTI u Albaniji su počeli pre dve nedelje zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju i izgledima za zapošljavanje, a dolazilo je i do žestokih sukoba između demonstranata i policije.
Demonstracije u Albaniji ulaze u šesnaesti dan, a albanski premijer, Edi Rama, ponovo je pozvao na dijalog.
On se putem video-poruke obratio učesnicima protesta i studentima, koji i dalje protestuju u Tirani i zahtevaju da on podnese ostavku.
Protesti u Albaniji su počeli pre dve nedelje zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju i izgledima za zapošljavanje, pokrenuli su ih studenti, a podržali su ih univerzitetski profesori, srednjoškolci i građani.
U nekom trenutku je došlo do ozbiljnih sukoba između policije i demonstranata, a na meti su se našle zgrade državnih institucija i bivša ambasada Rusije.
Prema pisanju medija iz Albanije, broj učesnika protesta je tokom poslednja dva dana značajno opao, ali su demonstracije nastavljene.
Građanske demonstracije u Albaniji počele su krajem maja ove godine, kada su pokrenute demonstracije protiv projekta izgradnje luksuznog turističkog kompleksa Džareda Kušnera, a nazvani su "Flamingo revolucija".
U međuvremenu, ovi građanski protesti prerasli su antivladine na kojima se zahtevala Ramina ostavka.
(RT Balkan)
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