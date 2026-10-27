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POŽAR U CENTRU SEULA: Vatrogasne ekipe hitno reagovale (FOTO)

Ј.О.С.

27. 10. 2026. u 18:13

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VATROGASNE ekipe u južnokorejskoj prestonici Seulu uspele su da stave pod kontrolu i ugase veći deo požara koji je zahvatio poslednje improvizano naselje Gurjong u Gangnamu.

ПОЖАР У ЦЕНТРУ СЕУЛА: Ватрогасне екипе хитно реаговале (ФОТО)

Jeon Shin/Newsis via AP

Požar je zahvatio i uništio više desetina trošnih stambenih i improvizanih objekata koji su napravljeni od lako zapaljivih materijala. 

Tačan uzrok požara će biti otkriven nakon potpunog gašenja žarišta i uviđaja policijskih i inspecijskih službi. 

Jeon Shin/Newsis via AP

Iz naselja je hitno evakuisano najmanje 107 stanovnika iz 77 domaćinstava.

Prema zvaničnim informacijama, nema poginulih i povređenih. 

Vatrogasne službe su podigle nivo uzbune i angažovale sve resurse kako bi sprečile širenje plamena ka planini Gurjong i susednim stambenim objektima. 

Gradsko veće Seula je obezbedilo privremeni smeštaj i urgentnu pomoć za evakuisane koji su ostali bez krova nad glavom. 

Jeon Shin/Newsis via AP

Gurjong naselje se od 1988. godine nalazi u Gangnamu, najbogatijem i najskupljem delu Seula.

Stanovnici ovih naselja su 80-ih godina od šperploča, plastike, kartona, salonita i limova pravili improvizane kolibe koje se nazivaju "pandžačon".

Decenijama se vodio spor između privatnih vlasnika zemljišta, stanovnika naselja i gradskih vlasti, jer su objekti podignuti na privatnom i državnom zemljištu. 

(Yonhap/Korea JoongAng Daily)

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