POŽAR U CENTRU SEULA: Vatrogasne ekipe hitno reagovale (FOTO)
VATROGASNE ekipe u južnokorejskoj prestonici Seulu uspele su da stave pod kontrolu i ugase veći deo požara koji je zahvatio poslednje improvizano naselje Gurjong u Gangnamu.
Požar je zahvatio i uništio više desetina trošnih stambenih i improvizanih objekata koji su napravljeni od lako zapaljivih materijala.
Tačan uzrok požara će biti otkriven nakon potpunog gašenja žarišta i uviđaja policijskih i inspecijskih službi.
Iz naselja je hitno evakuisano najmanje 107 stanovnika iz 77 domaćinstava.
Prema zvaničnim informacijama, nema poginulih i povređenih.
Vatrogasne službe su podigle nivo uzbune i angažovale sve resurse kako bi sprečile širenje plamena ka planini Gurjong i susednim stambenim objektima.
Gradsko veće Seula je obezbedilo privremeni smeštaj i urgentnu pomoć za evakuisane koji su ostali bez krova nad glavom.
Gurjong naselje se od 1988. godine nalazi u Gangnamu, najbogatijem i najskupljem delu Seula.
Stanovnici ovih naselja su 80-ih godina od šperploča, plastike, kartona, salonita i limova pravili improvizane kolibe koje se nazivaju "pandžačon".
Decenijama se vodio spor između privatnih vlasnika zemljišta, stanovnika naselja i gradskih vlasti, jer su objekti podignuti na privatnom i državnom zemljištu.
(Yonhap/Korea JoongAng Daily)
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