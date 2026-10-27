POŽAR U CENTRU SEULA: Vatrogasne ekipe hitno reagovale (FOTO)

VATROGASNE ekipe u južnokorejskoj prestonici Seulu uspele su da stave pod kontrolu i ugase veći deo požara koji je zahvatio poslednje improvizano naselje Gurjong u Gangnamu.

Jeon Shin/Newsis via AP

Požar je zahvatio i uništio više desetina trošnih stambenih i improvizanih objekata koji su napravljeni od lako zapaljivih materijala.

Tačan uzrok požara će biti otkriven nakon potpunog gašenja žarišta i uviđaja policijskih i inspecijskih službi.

Jeon Shin/Newsis via AP

Iz naselja je hitno evakuisano najmanje 107 stanovnika iz 77 domaćinstava.

Prema zvaničnim informacijama, nema poginulih i povređenih.

Vatrogasne službe su podigle nivo uzbune i angažovale sve resurse kako bi sprečile širenje plamena ka planini Gurjong i susednim stambenim objektima.

Gradsko veće Seula je obezbedilo privremeni smeštaj i urgentnu pomoć za evakuisane koji su ostali bez krova nad glavom.

Jeon Shin/Newsis via AP

Gurjong naselje se od 1988. godine nalazi u Gangnamu, najbogatijem i najskupljem delu Seula.

Stanovnici ovih naselja su 80-ih godina od šperploča, plastike, kartona, salonita i limova pravili improvizane kolibe koje se nazivaju "pandžačon".

Decenijama se vodio spor između privatnih vlasnika zemljišta, stanovnika naselja i gradskih vlasti, jer su objekti podignuti na privatnom i državnom zemljištu.

(Yonhap/Korea JoongAng Daily)