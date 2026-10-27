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UBISTVO U SARAJEVU: Osumnjičeni u psihijatrijskoj bolnici

Novosti online

27. 10. 2026. u 18:13

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POLICIJA je u stanu u Sarajevu pronašla ubijenu stariju ženu, a osoba za koju postoji osnova sumnje da je izvršila ovo krivično delo nalazi se pod nadzorom u psihijatrijskoj bolnici.

УБИСТВО У САРАЈЕВУ: Осумњичени у психијатријској болници

Foto: Freepik

Policijska uprava Stari Grad u 11.40 časova zaprimila je poziv da se u stanu u Petrakijinoj ulici nalazi starija ženska osoba bez znakova života, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izlaskom na lice mesta policija je potvrdili navode iz prijave, dok je lekar Zavoda hitne medicinske pomoći konstatovao smrt žene.

Zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično delo ubistvo, obavešten je dežurni tužilac, koji rukovodi uviđajem na licu mesta.

S obzirom na činjenicu da uviđaj traje, policija ne može saopštiti dodatne informacije.

(SRNA)

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