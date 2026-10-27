UŠAKOV: Rusija spremna da osigura bezbednost Zelenskog u Moskvi

VLADIMIR Zelenski može doći u Moskvu na direktne razgovore ako je zainteresovan.

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Ruska strana je spremna da mu obezbedi neophodne uslove, uključujući i bezbednost.

To je izjavio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov novinskoj agenciji „Vesti“ nakon telefonskog razgovora između Vladimira Putina, norveškog premijera i finskog predsednika.

„Naš šef je ponovio da ako Zelenski zaista želi da vodi direktne pregovore, treba da dođe u Moskvu, gde će mu biti obezbeđeni svi neophodni uslovi, uključujući i bezbednost“, rekao je Ušakov.