Svet

UŠAKOV: Rusija ne razmatra ko će predstavljati EU u pregovorima o Ukrajini

Novosti online

27. 10. 2026. u 17:53

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Ruska strana ne razmatra ko će predstavljati Evropu u pregovorima o Ukrajini, rekao je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

УШАКОВ: Русија не разматра ко ће представљати ЕУ у преговорима о Украјини

Foto: MAXIM SHIPENKOV/AFP/Profimedia

„Mi čak ni ne razmatramo ko će predstavljati Evropu, jer će se to odlučiti u mnogo kasnijoj fazi“, rekao je Ušakov u komentaru za „Izvestija“ .

Kako je primetio portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, telefonski razgovor ruskog lidera Vladimira Putina sa njegovim finskim kolegom Aleksandrom Stubom nikako ne znači da će on biti evropski pregovarač sa Moskvom . 

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