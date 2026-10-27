NEBOJŠA ILIĆ NAJBOLJI GLUMAC 18. MEĐUNARODNOG FESTIVALA „ZAPLET“
PRIZNANjE za izuzetnu glumačku igru u predstavi „Moje pozorište“, Pozorišta Ateljea 212, Nebojša Ilić dobitnik je nagrade za najboljeg glumca na 18. Međunarodnom festivalu glumca „Zaplet“, održanom u Gradskom pozorištu JAZAVAC.
Stručni žiri festivala, koji su činili glumac Željko Stjepanović, glumica Ana Anđelić i dramaturškinja Jelena Medić, dodelio je ovo priznanje i kako je navedeno u obrazloženju žirija, nagrada je dodeljena za lakoću i virtuoznost glumačke igre, koja vešto kombinuje humor sa tugom i donosi lična unutrašnja previranja i nesigurnosti etabliranog reditelja Borisa Liješevića.
Ovo priznanje predstavlja značajnu potvrdu glumačkog umeća Nebojše Ilića i snažnog umetničkog izraza koji osvaja publiku i stručnu javnost.
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