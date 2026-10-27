SNEG NE PRESTAJE DA VEJE: Temepratura u minusu u ovom delu Srbije, zima stigla pre vremena (VIDEO)

KOPAONIK i Golija danas su se zabeleli, sneg pada na ovim srpskim planinama. Prema ranijim najavama, trebalo je da padne početkom novembra u brdovito-planinskim predelima Srbije, tako da je ovo danas neočekivano, dok se u nižim predelima očekuje krajem novembra.

Foto Printskrin infokop.net/webcamlive

Sneg ne prestaje da pada na Kopaoniku, beleže kamere "Skijališta Srbije", uveliko su se zabelele staze, dok je prisutna i velika magla, te je vidljivost smanjena.

Trenutna temperatura na Kopaoniku kreće se oko -1 stepena Celzijusovih, a prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sneg na ovoj srpskoj planini padaće i sutra.

Sutra, 28. oktobra previđa i hladnije vreme, tačnije za jedan stepen, te će maksimalna temperatura dostići -2 stepena Celzijusovih.

Sneg provejava i na Goliji i ima tendenciju da se zabeli.

Kako najavljuje RHMZ, danas u Srbiji biće umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom, a samo će još sredinom dana na zapadu zemlje i severu Vojvodine biti pretežno sunčano.

Do kraja sedmice očekuje nas sveže vreme, tek ponegde sa slabom kišom, a sneg se očekuje samo na visokim planinama.

Vreme do kraja nedelje u Srbiji

Sutra na severu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima pretežno oblačno, ponegde na istoku i jugu sa slabom kišom, dok će na visokim planinama provejavati slab sneg. Vetar slab i umeren severozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 8, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

Do kraja sedmice umereno do potpuno oblačno i sveže. Ponegde se očekuje slaba kiša, a na visokim planinama i slab sneg. Najviša temperatura od 11 do 14 u Negotinskoj Krajini i do 17 stepena Celzijusovih.

(Blic)

BONUS VIDEO