Ekonomija

RUSI SPREMAJU I ČETVRTI TANKER: Dizel iz Rusije plovi ka Americi, Novak otrkio nove detalje isporuke

В.Н.

27. 10. 2026. u 13:47

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RUSKE kompanije pripremaju slanje četvrtog tankera sa dizel gorivom iz Rusije u Sjedinjene Američke Države, koji bi trebalo da isplovi 28. oktobra, izjavio je danas ruski vicepremijer Aleksandar Novak.

РУСИ СПРЕМАЈУ И ЧЕТВРТИ ТАНКЕР: Дизел из Русије плови ка Америци, Новак отркио нове детаље испоруке

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

- Trenutno su tri broda na putu ka SAD. Očekujemo da četvrti tanker isplovi 28. oktobra - rekao je Novak novinarima na marginama 28. ministarskog sastanka Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF), prenosi Interfaks.

On je naveo da se opšti dogovori predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, sprovode uprkos pritiscima demokrata u vezi sa tim sporazumima.

- Iznenađuje stav demokrata, koji govore ili čak postupaju suprotno interesima stanovnika Sjedinjenih Država - rekao je Novak.

Demokratski senatori i članovi Predstavničkog doma američkog Kongresa prethodno su uputili pisma pojedinim bankama i morskim lukama, tražeći da sačuvaju dokumentaciju o transakcijama sa Rusijom zbog moguće istrage o sporazumu o isporuci dizela iz Rusije.

U pismima se navodi da bi sporazum o isporuci dizela iz Rusije mogao da predstavlja rizik za nacionalnu bezbednost SAD.

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