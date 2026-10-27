RUSI SPREMAJU I ČETVRTI TANKER: Dizel iz Rusije plovi ka Americi, Novak otrkio nove detalje isporuke
RUSKE kompanije pripremaju slanje četvrtog tankera sa dizel gorivom iz Rusije u Sjedinjene Američke Države, koji bi trebalo da isplovi 28. oktobra, izjavio je danas ruski vicepremijer Aleksandar Novak.
- Trenutno su tri broda na putu ka SAD. Očekujemo da četvrti tanker isplovi 28. oktobra - rekao je Novak novinarima na marginama 28. ministarskog sastanka Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF), prenosi Interfaks.
On je naveo da se opšti dogovori predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, sprovode uprkos pritiscima demokrata u vezi sa tim sporazumima.
- Iznenađuje stav demokrata, koji govore ili čak postupaju suprotno interesima stanovnika Sjedinjenih Država - rekao je Novak.
Demokratski senatori i članovi Predstavničkog doma američkog Kongresa prethodno su uputili pisma pojedinim bankama i morskim lukama, tražeći da sačuvaju dokumentaciju o transakcijama sa Rusijom zbog moguće istrage o sporazumu o isporuci dizela iz Rusije.
U pismima se navodi da bi sporazum o isporuci dizela iz Rusije mogao da predstavlja rizik za nacionalnu bezbednost SAD.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
PUTIN SAOPŠTIO: Rusija prva u svetu po rezervama prirodnog gasa
26. 10. 2026. u 21:33
ISTORIJA OVO NE PAMTI: Cene gasa u Evropi prvi put od 2022. drastično premašile
26. 10. 2026. u 09:59
RUSIJA SPREMNA NA DOGOVOR I SA EROPOM: Peskov pojasnio uslove potencijalne saradnje
26. 10. 2026. u 07:59
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)