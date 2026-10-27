Poljoprivreda

13 MILIONA TONA ŽITARICA ZA AFRIKU: Rastući značaj Afrike kao tržišta za rusku pšenicu i druge žitarice

K. Despotović

27. 10. 2026. u 13:35

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RUSIJA je za prvih devet meseci 2026. godine izvezla u afričke zemlje 13 miliona tona žitarica, nakon što je tokom cele 2025. godine na to tržište plasirala više od 18 miliona tona, izjavio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov, ističući rastući značaj Afrike kao tržišta za rusku pšenicu i druge žitarice.

13 МИЛИОНА ТОНА ЖИТАРИЦА ЗА АФРИКУ: Растући значај Африке као тржишта за руску пшеницу и друге житарице

Foto: Alberto Forlai / Alamy / Profimedia

- U 2025. godini isporučili smo Africi više od 18 miliona tona žitarica, a još 13 miliona tona tokom prvih devet meseci ove godine - izjavio je novinarima pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov uoči foruma „Rusija – Afrika“.

Kako je ranije saopšteno, afričke zemlje su poslednjih godina postale veliki kupci ruskih žitarica, pre svega pšenice. Prema proceni „Objedinjene žitne kompanije“ (OZK), jednog od velikih izvoznika ruskih žitarica, ruska pšenica se trenutno isporučuje u više od 40 afričkih zemalja i zauzima trećinu afričkog tržišta ovog žita.

Pored tradicionalno najvećeg kupca, Egipta, uvoz povećavaju i druge zemlje. Tako je, prema podacima Ruske žitne asocijacije, izvoz žitarica u Sudan u prethodnoj poljoprivrednoj sezoni porastao 1,8 puta, dostigavši 1,9 miliona tona. Isporuke u Keniju povećane su za 20 odsto i iznosile su 1,6 miliona tona.

Prema proceni Federalnog centra „Agroeksport“, potencijal izvoza žitarica i mahunarki iz Rusije u Afriku do 2030. godine procenjuje se na gotovo šest milijardi dolara. U 2025. godini vrednost izvoza iznosila je 4,4 milijarde dolara, preneli su ruski mediji.

(Bizportal)

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