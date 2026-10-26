NOVI DETALJI UŽASA U ŠPANIJI: Više od 80 povređenih, 16 spasilačkih timova i dalje na terenu

OD OSAMDESET sedam ljudi koliko je povređeno kada je autobus u Španiji pao niz liticu, oko 50 je i dalje hospitalizovano, saopštio je danas Horhe Morales, glavni medicinski službenik Sistema hitne medicinske pomoći (SEM).

Foto: X / upuknews1

Prema poslednjim podacima SEM-a, trenutno su 42 osobe primljene u centre zbog različitog stepena težine bolesti, a još devet je u kritičnom, polukritičnom ili odeljenju za reanimaciju, prenosi EFE.

Morales nije precizirao da li postoji bojazan za život bilo koga od ovih povređenih, budući da imaju traumatske povrede, zbog kojih je obavljeno nekoliko intervencija, kako bi se u narednih nekoliko sati moglo precizirati njihovo stanje i proveriti njihova evolucija.

🟥 #ULTIMAHORA: Tragedia tras caer al vacío un autobús. Hay al menos 83 heridos, siete de ellos graves. Se han movilidado 23 ambulancias, 30 bomberos, 2 helicópteros y Policía Local. Ha ocurrido en Fogars de Montclús (#Barcelona) https://t.co/OHHgNf6RJy — Alerta Zeta | Sucesos 🇪🇸 (@AlertaZeta) October 25, 2026

Vatrogasci i tehničari iz kompanije autobusa koji se juče survao pokušaće danas velikom dizalicom da izvuku vozilo.

Izvori iz vatrogasne službe izvestili su da 16 timova iz službe ostaje u tom području, uključujući jedinice dronova, pse i spasilačku grupu, pretražujući područje.

Do nesreće je došlo juče popodne kada su se autobus i putnički automobil sudarili i pali niz nasip dubok 20 metara na putu koji prolazi kroz naselje Fogars de Montklus u regionu Barselone.

🚨🇪🇸 BREAKING: BUS PLUNGES 65 FEET DOWN HILLSIDE — 80+ INJURED A passenger bus plunged down a steep embankment after colliding with a car near Barcelona, Spain, leaving 83 people injured, according to emergency services. The crash occurred in Fogars de Montclús, where the bus reportedly fell around 20 metres (65 feet) down a hillside. Seven people were seriously injured, 18 sustained less serious injuries, and 58 suffered minor injuries. 🚑 Emergency crews deployed 23 ambulances and two medical helicopters. Sources: Associated Press⁠ · Europa Press⁠ https://t.co/NkRj8Jisg5 — Nova Intel (@intel_nova) October 26, 2026

Pojedini putnici uspeli su da sami izađu iz vozila i popnu se nasipom do puta, dok su drugi ostali zarobljeni i morale su da ih evakuišu spasilačke ekipe.

(Tanjug)

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