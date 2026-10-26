OPŠTA PANIKA NA KRUZERU: Vetar ga bacio na teretne brodove, zarobljeno više od 2.500 putnika (VIDEO)

KRUZER "Mein Schiff 3", kompanije "TUI Cruises", sudario se u nedelju uveče, 25. oktobra, sa kontejnerskim brodovima u luci Bremerhaven u Nemačkoj.

Foto: Printskrin/@surajit_ghosh2

Brod je trebalo da krene na dvadesetodnevno putovanje do Kanarskih ostrva, ali je zbog sudara putovanje dovedeno u pitanje.

Do sudara je došlo dok je kruzer isplovljavao iz luke.

Prema informacijama policije, brod "Mein Schiff 3" sudario se sa dva kontejnerska broda, dok je kompanija "TUI Cruises" potvrdila sudar sa jednim teretnim brodom.

Prema navodima medija, udar je oštetio trup teretnog broda.

Putnici su morali da provedu noć na kruzeru, koji je i u ponedeljak ujutru ostao u Bremerhavenu.

Brod je oko 17 časova isplovio sa pristaništa Kolumbuskeje, uz pomoć tegljača, uprkos olujnom vremenu.

Kod kontejnerskog terminala naišao je na probleme, a snažni udari vetra navodno su ga izbacili iz željenog pravca.

Foto: Printskrin/@surajit_ghosh2

Uprkos pomoći tegljača, posada nije uspela da zadrži brod na kursu.

Kontejnerski brod "MSC Victorine" nalazio se u luci Bremerhaven kada se "Mein Schiff 3" sudario sa njim.

Fotografije pokazuju velika oštećenja na čeličnom trupu teretnog broda.

Prema policiji, u nesreći je učestvovao i još jedan kontejnerski brod.

Kristijan Breden, dovezao je svoje roditelje, stare 69 i 68 godina, do kruzera i sa obale im mahao dok je brod isplovljavao.

Njihova kabina nalazi se na desnoj strani broda, upravo na strani koja se kasnije sudarila sa kontejnerskim brodovima.

- Brod je nekoliko minuta stajao u mestu, oko 30 metara od obale. Nije uspevao da se izbori sa vetrom. Udari su zaista bili snažni - ispričao je on za medije.

Kruzer je potom polako počeo da se kreće, a do sudara je došlo desetak minuta kasnije.

Njegovi roditelji bili su na brodu u trenutku udara.

- Rekli su mi da je udarilo tako jako kao nikada ranije. Brod se tresao i snažno podrhtavao - preneo je Breden njihovo svedočenje.

Collision at the Port of Bremerhaven Today there was a collision between the Mein Ship 3 and the MSC Victorine https://t.co/mhUA5rP5Yb — Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026

Pojedini putnici, prema navodima Bredenovih roditelja, u početku uopšte nisu shvatili šta se dogodilo.

Među njima su uglavnom bili oni čije su se kabine nalazile na levoj strani broda.

Neki su za sudar saznali tek tokom večere.

Putnici su za sada ostali na kruzeru, dok su stručnjaci procenjivali nastalu štetu.

Kompanija "TUI Cruises", potvrdila je da je došlo do sudara i navela da se brod vratio na pristanište.

Prema do tada dostupnim informacijama, u nesreći niko nije povređen.

Kompanija u prvom obraćanju nije saopštila kolika je materijalna šteta niti kakve će posledice sudar imati po planirano putovanje.

Najavila je da će objaviti dodatne informacije kada budu poznate pouzdane činjenice.

Policija u Bremenu nastavila je istragu o okolnostima nesreće.

Na kruzeru se nalazi više od 2.500 putnika, uz približno 1.000 članova posade.

"Mein Schiff 3" deo je flote kompanije "TUI Cruises" od 2014. godine, a izgradnja broda tada je koštala oko 360 miliona evra.

U međuvremenu je objavljeno da je putovanje otkazano i da brod mora u brodogradilište na popravku.

Policija je saopštila da je snažan udar vetra bio uzrok nesreće, kao i da su oštećena ukupno tri broda.

Na kruzeru su oštećeni čamci za spasavanje, zbog čega mu nije dozvoljeno da nastavi plovidbu.

(Alo)

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