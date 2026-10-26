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TUGA: Preminula šesta žrtva letošnjeg katastrofalnog požara u Omišu

Танјуг

26. 10. 2026. u 10:08

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U splitskom KBC-u preminula je još jedna, šesta žrtva velikog požara koji je letos poharao Omiš, a reč je o ženi rođenoj 1960. godine.

ТУГА: Преминула шеста жртва летошњег катастрофалног пожара у Омишу

Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia/

Iz bolnice su uputili saučešće porodici i poručili da je žena, uprkos svim naporima lekara, podlegla teškim povredama.

Među stradalima u požaru koji je buknuo u avgustu na omiškom području su sezonska radnica iz Bosne i Hercegovine Dragana Antešević (34) koja je poginula tokom požara i njena kolegica Katica Nikolić (58), koja je posle umrla u splitskoj bolnici od zadobijenih povreda.

Život su izgubili i 79-godišnji penzionisani omiški vatrogasac Drago Lelas te 41-godišnja Ivana Kovačić, koja je umrla u zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice. U splitskoj je bolnici u sredu umro i 70-godišnji muškarac koji se od leta lečio od posledica požara, prenosi HRT.

O pomoći nakon katastrofalnog požara Požar kod Omiša buknuo je u noći s 13. na 14. avgusta u Lokvi Rogoznici, a zbog jake bure proširio se prema Pisku, Mimicama, Stanićima, Medićima i Nemirama.

Zahvatio je područje dugo 23 kilometra, a izgorjelo je oko 1000 hektara borove šume, trave i makije.  U požaru je lakše i teže povređeno 40 osoba.

Osim ljudskih žrtava, požar je prouzrokovao višemilionsku materijalnu štetu. Izgorele su brojne kuće, poslovni objekti, zasadi i vozila.

Uzrok požara još nije utvrđen, a uviđaj na požarištu dosad nije razjasnio kako je vatra buknula.

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