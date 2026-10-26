Svet

ISTORIJA OVO NE PAMTI: Cene gasa u Evropi prvi put od 2022. drastično premašile

Jelena Ždralić

26. 10. 2026. u 09:59

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EVROPSKE cene gasa porasle su za 2 odsto, prešavši 1.100 dolara za hiljadu kubnih metara prvi put od 21. decembra 2022. godine, prema podacima londonske berze ICE.

ИСТОРИЈА ОВО НЕ ПАМТИ: Цене гаса у Европи први пут од 2022. драстично премашиле

Foto: Unsplash/Maria Lupan

Novembarski (najbliži) fjučersi po indeksu TTF (najveći evropski distributivni centar, koji se nalazi u Holandiji) otvorili su trgovanje na 1.101,50 dolara, rast od 1,3 odsto.

Od 9:10 časova po srednjoevropskom vremenu, ta cifra je iznosila 1.109,30 dolara, rast od 2 odsto.

Dinamika cena zasniva se na ceni prethodnog trgovačkog dana od 1.087,30 dolara za hiljadu kubnih metara.

Sukob na Bliskom istoku doveo je do značajnog povećanja cena gasa u Evropi.

Prosečne berzanske cene za mart su na kraju porasle za skoro 60 odsto u odnosu na februar, prešavši 600 dolara za hiljadu kubnih metara.

U septembru su cene gasa u Evropi premašile 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara prvi put od decembra 2022.

Prosečna berzanska cena za prethodni mesec bila je 897,10 dolara, što je 20 odsto više nego u avgustu.

Cene gasa bile su znatno više u periodu 2021-2022.

Ovako dugotrajno visoke cene nisu viđene od 1996. godine, čak ni u istoriji distributivnih centara za gas u Evropi.

Cene su dostigle rekordnih 3.892 dolara po hiljadu kubnih metara početkom proleća 2022. godine.

(Sputnik Srbija)


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