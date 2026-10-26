ISTORIJA OVO NE PAMTI: Cene gasa u Evropi prvi put od 2022. drastično premašile
EVROPSKE cene gasa porasle su za 2 odsto, prešavši 1.100 dolara za hiljadu kubnih metara prvi put od 21. decembra 2022. godine, prema podacima londonske berze ICE.
Novembarski (najbliži) fjučersi po indeksu TTF (najveći evropski distributivni centar, koji se nalazi u Holandiji) otvorili su trgovanje na 1.101,50 dolara, rast od 1,3 odsto.
Od 9:10 časova po srednjoevropskom vremenu, ta cifra je iznosila 1.109,30 dolara, rast od 2 odsto.
Sukob na Bliskom istoku doveo je do značajnog povećanja cena gasa u Evropi.
Prosečne berzanske cene za mart su na kraju porasle za skoro 60 odsto u odnosu na februar, prešavši 600 dolara za hiljadu kubnih metara.
U septembru su cene gasa u Evropi premašile 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara prvi put od decembra 2022.
Prosečna berzanska cena za prethodni mesec bila je 897,10 dolara, što je 20 odsto više nego u avgustu.
Cene gasa bile su znatno više u periodu 2021-2022.
Ovako dugotrajno visoke cene nisu viđene od 1996. godine, čak ni u istoriji distributivnih centara za gas u Evropi.
Cene su dostigle rekordnih 3.892 dolara po hiljadu kubnih metara početkom proleća 2022. godine.
(Sputnik Srbija)
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