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ZELENSKI TVRDI: Ukrajina spremna za prekid rata duž sadašnje linije fronta

V.N.

24. 10. 2026. u 16:37

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UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina spremna da što pre postigne mirovni sporazum sa Rusijom, uključujući zamrzavanje sukoba duž sadašnje linije fronta, istovremeno izražavajući nezadovoljstvo zbog smanjene američke pomoći.

ЗЕЛЕНСКИ ТВРДИ: Украјина спремна за прекид рата дуж садашње линије фронта

Foto: AP

"Spremni smo da zaustavimo ovaj rat što je pre moguće", rekao je Zelenski u intervjuu za ABC njuz, dodajući da bi mirovni sporazum potpisao već danas kada bi to bilo moguće.

On je naveo da Rusija trenutno kontroliše više od 19 odsto ukrajinske teritorije, ali je istakao da Kijev nije spreman da ustupi dodatnu teritoriju kako bi se okončao rat, koji traje gotovo pet godina.

Povodom dešavanja od prethodnih dana i pojačanih pritisaka američkog predsednika Donalda Trampa da Kijev prihvati ustupke radi postizanja mirovnog sporazuma sa Moskvom, Zelenski je rekao da se ne oseća kao da su Sjedinjene Američke Države izdale Ukrajinu, ali je izrazio žaljenje zbog nedostatka američke pomoći.

"Osećam ono što osećam. To nije podrška", rekao je ukrajinski predsednik. Govoreći o odnosima Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, Zelenski je naveo da ne zna da li se nešto promenilo u njegovim odnosima sa američkim predsednikom, ali je ocenio da su odnosi Trampa i Putina veoma dobri. "Ne znam da li je to pogrešno ili nije, jer je njegova lična odluka da li će biti prijatelj sa Putinom ili ne", rekao je Zelenski.

On je naveo da je Ukrajina u poslednja tri meseca od SAD dobila samo 24 presretačke rakete za protivvazdušne sisteme "patriot", iako su joj potrebne znatno veće količine. Prema njegovim rečima, samo tokom noći u četvrtak na Kijev je ispaljeno 30 balističkih raketa, dok bi Ukrajini u proseku bilo potrebno 350 presretačkih raketa mesečno.

Zelenski je istakao da je zahvalan SAD na partnerstvu, ali je priznao da u komunikaciji sa Trampom nije uvek "ljubazan".

"Kao i među prijateljima, kao i u porodici, morate da bude iskreni i da ne igrate igre. Ja ne igram igre sa Trampom. Direktan sam i iskren", poručio je Zelenski.

Bela kuća poslednjih nedelja pojačava pritisak na Zelenskog da prihvati ustupke radi postizanja mirovnog sporazuma sa Moskvom, dok američki predsednik Donald Tramp više puta okrivljuje Kijev za izostanak napretka u mirovnim pregovorima uz posredovanje SAD.

Tramp je ranije ovog meseca ublažio sankcije na rusku naftu kako bi omogućio uvoz dizela u uslovima visokih cena goriva, a od Zelenskog je zatražio i da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsednik ocenio je da takav potez ide naruku Moskvi i omogućava joj da produži rat.

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