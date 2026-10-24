POČELI PROTESTI U PARIZU Nunjez: Do 13 časova 135 hapšenja širom Francuske
U PARIZU su danas u 14 časova počeli protesti, rutom od Port d'Itali do Port de Vensen, a francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da je do 13 časova zabeleženo 135 hapšenja širom Francuske.
- Dok vam govorim, većina ovih hapšenja rezultat je provera protoka robe i zaplene materijala namenjenih za upotrebu kao oružje - rekao je on, prenosi "Figaro".
U Francuskoj je prebrojano 35.000 demonstranata, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.
- Zabeleženo je 136 javnih demonstracija, u poređenju sa 264 prošle nedelje - izjavio je ministar Nunjez tokom podnevnog izveštaja.
Širom Francuske je, kako je naveo, prebrojano 35.000 ljudi, u poređenju sa 60.000 prošle nedelje.
- Ostajemo izuzetno oprezni jer neke ekstremističke grupe pozivaju na akciju - istakao je on.
Nedelju dana nakon velikih protesta 17. oktobra, još jedan dan mobilizacije planiran je za danas, a Nunjez je ranije obećao raspoređivanje 70.000 policajaca i žandarma širom zemlje uz posebnu pažnju na Orlean, gde je zakazan kongres Nacionalnog okupljanja (RN) i gde je u toku protest protiv te krajnje desničarske stranke.
Glavni razlog protesta širom zemlje je nezadovoljstvo visokim troškovima života, odnosno rastom cena i padom kupovne moći, uz zahteve za veća ulaganja u javne službe i bolje uslove u obrazovanju.
Protesti su deo šireg talasa socijalnog nezadovoljstva koji traje već nekoliko nedelja u Francuskoj.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: TAKO TO RADI FRANCUSKA POLICIJA: Vodeni top direktno u glavu
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)