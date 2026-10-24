POČELI PROTESTI U PARIZU Nunjez: Do 13 časova 135 hapšenja širom Francuske

U PARIZU su danas u 14 časova počeli protesti, rutom od Port d'Itali do Port de Vensen, a francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da je do 13 časova zabeleženo 135 hapšenja širom Francuske.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

- Dok vam govorim, većina ovih hapšenja rezultat je provera protoka robe i zaplene materijala namenjenih za upotrebu kao oružje - rekao je on, prenosi "Figaro".

U Francuskoj je prebrojano 35.000 demonstranata, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Zabeleženo je 136 javnih demonstracija, u poređenju sa 264 prošle nedelje - izjavio je ministar Nunjez tokom podnevnog izveštaja.

Širom Francuske je, kako je naveo, prebrojano 35.000 ljudi, u poređenju sa 60.000 prošle nedelje.

- Ostajemo izuzetno oprezni jer neke ekstremističke grupe pozivaju na akciju - istakao je on.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Nedelju dana nakon velikih protesta 17. oktobra, još jedan dan mobilizacije planiran je za danas, a Nunjez je ranije obećao raspoređivanje 70.000 policajaca i žandarma širom zemlje uz posebnu pažnju na Orlean, gde je zakazan kongres Nacionalnog okupljanja (RN) i gde je u toku protest protiv te krajnje desničarske stranke.

Glavni razlog protesta širom zemlje je nezadovoljstvo visokim troškovima života, odnosno rastom cena i padom kupovne moći, uz zahteve za veća ulaganja u javne službe i bolje uslove u obrazovanju.

Protesti su deo šireg talasa socijalnog nezadovoljstva koji traje već nekoliko nedelja u Francuskoj.

(Tanjug)

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